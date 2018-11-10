أجواء ممتعة في البحر والبر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تضمن الترايثلون المنافسة في ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومترًا، وأقيمت المنافسات صباح أمس في أجواء ممتعة وحماسية برا في مسابقتي الجري والدراجات وبحراً بشاطئ الجميرا في السباحة.

وخاضت المتسابقات مرحلة الجري على الممشى الخاص بقناة دبي المائية وفقاً للمسافات المقررة لكل فئة، لتنتهي في بوابة نهاية السباق بنادي دبي للسيدات وسط تشجيع حماسي من قبل الجمهور ومتابعي السباق في قرية الترايثلون التي أقامها النادي للعائلات وتضمنت الكثير من الفعاليات الرياضية والترفيهية والصحية للسيدات والأطفال، ومنطقة عرض للشركات المُتخصصة في معدات اللياقة البدنية، والعديد من الأنشطة الأخرى لتوفير أجواء سعيدة ومبهجة للجميع.

وأقيمت المنافسات في ثلاثة سباقات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية، حيث تنافست المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تنافست المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 مترا سباحة، ومسافة 20 كيلومترا للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات للجري، وفي فئة المسافة الأولمبية تنافست المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر للسباحة، و40 كيلومتر للدراجات هوائية، و10 كيلومترات للجري.