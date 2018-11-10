سعيد عبدالغفار يستقبل البلوشي بطل العالم في الراليات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد عبدالغفار حسين، أمين عام الهيئة العامة للرياضة، بمكتبه في مقر الهيئة بدبي، أول من أمس المتسابق الإماراتي محمد البلوشي، أول إماراتي يفوز بكأس العالم للراليات «باها»، في فئة الدراجات النارية بجولتها الختامية التي أقيمت في المجر، تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات النارية «فيم»، وحضر اللقاء خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة ومحمد أحمد بن سليم رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وأشاد أمين عام الهيئة سعيد عبدالغفار حسين بالإنجاز الذي حققه البلوشي، في إعلاء راية الدولة بالمحافل العالمية، وحرصه على حصد لقب بطل كأس العالم للراليات «باها»، واصفاً الإنجاز العالمي بأنه ثقافة تربى عليها أبناء زايد ونشأوا على تعزيزها واستدامتها في شتى المجالات، ترجمة لحب هذا الوطن وعهداً لتوثيق الولاء والانتماء.

وأضاف: «هذا الفوز باللقب العالمي يعد إنجازاً رياضياً يضاف إلى سجلات تاريخ رياضة الإمارات، وليس من السهولة أن تنافس أبطال العالم والمصانع في رياضة المحركات والذي يتطلب منه الكثير من الجهد والمال للفوز، لكن رغم التحديات استطاع تحدي الصعاب واختطاف الكأس من منافسيه، فخورون بما حققه ويحققه محمد البلوشي».

تثمين

من جانبه قال رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد أحمد بن سليم: «نشكر ونثمّن استقبال سعيد عبدالغفار حسين للبطل محمد البلوشي، ومدى اهتمام وتقدير القيادة والسلطة الرياضية لدينا متمثلة في سعادته بالشباب الرياضيين المتميزين، كما أكد معرفته التامة بالجهد والالتزام والمثابرة التي تتطلبها هذه الرياضة، والجهد يكون مضاعفاً لتحقيق بطولات بهذا الحجم وقال إن هذا الفوز لم يأت من فراغ، إنما جاء نتيجة عمل متواصل لسنوات وتضحيات مستمرّة قام بها محمد البلوشي وهذا اللقاء مع أمين عام الهيئة العامة الرياضة سيكون حافزاً لمحمد البلوشي والمتسابقين الآخرين لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع علم الدولة في المحافل الدولية».

كما أعرب محمد البلوشي عن سعادته وفخره باستقبال سعيد عبدالغفار حسين والحديث معه واصفاً ذلك بأنه سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد للمحافظة على اللقب ولمواصلة حصد المزيد من الإنجازات باسم دولتنا الحبيبة كما فعل وعلمنا بطلنا وقدوتنا محمد بن سليم.

والجدير بالذكر أن المتسابق محمد البلوشي سوف يشارك في «باها موريتانيا الصحراوي» الذي ينطلق اليوم السبت ويستمر حتى الاثنين المقبل بمشاركة واسعة من أبطال شمالي أفريقيا وبدعم من نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة.