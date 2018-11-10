كأس الجوجيتسو يستقطب لاعبين استثنائيين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن استقطابه قائمة استثنائية من لاعبي الجوجيتسو على مستوى أندية الدولة، للمنافسة على لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الذي ستنطلق أولى جولاته اليوم، في وقت أكد خلاله نادي الجزيرة الثقافي الرياضي بأبوظبي، استكمال الاستعدادات لاستضافة النسخة الأولى من هذه البطولة التي تحمل واحداً من أغلى الألقاب الوطنية.

وتتضمن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، كلاً من طالب الكربي، ضمن فريق نادي العين الرياضي الثقافي، ومحمد الكعبي ضمن فريق «777»، الذين عادوا مؤخراً بالميداليات التي حصدوها باسم الإمارات من «أسياد جاكرتا».

اهتمام كبير

وتحظى بطولة كأس نائب رئيس الدولة باهتمام كبير على مستوى أندية الدولة، وذلك بالنظر إلى تبنيها معايير فنية مختلفة مثل (الحزام المفتوح بالأوزان)، وقوانين دولية، تسهم في تعزيز مسيرة الاحتراف بين لاعبي الدولة، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية التي تعتمد المعايير ذاتها.

وتتضمن البطولة منافسات لثلاث فئات، تتمثل في فئة «الرجال فوق سن 21»، وفئة «الشباب تحت سن 21»، وفئة «الناشئين تحت سن 15، و16، و17»، للمنافسة على خمسة أبسطة خصصتها البطولة للنزالات. كما سيختبر اللاعبون أسلوباً تحكيمياً مختلفاً يعرف باسم (دور الإعادة) والذي سيضمن للاعبين الخاسرين فرصة العودة للعب مباراة ثانية قبل خروجهم نهائياً ليتمكنوا من المنافسة على الميدالية البرونزية.

استعدادات الجزيرة

أكد نادي الجزيرة الرياضي الثقافي اتخاذه كامل الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس نائب رئيس الدولة، التي نال شرف استضافة جولتها الأولى لتقام في مرافقه المتكاملة ضمن الصالة الرئيسية للنادي في أبوظبي. وقال راشد عتيق الهاملي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس شركة الألعاب الأخرى: «إن النادي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد أتم جميع الاستعدادات من أجل إنجاح استضافة وتنظيم البطولة».

وعبر الهاملي عن فخر النادي واعتزازه لنيل شرف تدشين أولى جولات البطولة، متوجهاً بالشكر العميق لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على الثقة الكبيرة بقدرة نادي الجزيرة على استضافة مختلف البطولات ضمن موسم 2018 - 2019 في مدينة أبوظبي.

وأشار الهاملي إلى أن نادي الجزيرة، كان قد استضاف أيضاً أولى بطولات الموسم وأغلاها، ممثلة ببطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، وها هو يستعد لاستضافة بطولة غالية جديدة على قلوب جميع عشاق ومتابعي رياضة الجوجيتسو. وأكد أن الإدارة التنفيذية بشركة الألعاب الأخرى حريصة على توفير كل ما يلزم من دعم فني وإداري للبطولة لتظهر بأبهى صورة تليق باسم البطولة.

دعم مستمر

من جهته، أكد المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الثقافي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن النادي يولي اهتماماً كبيراً برياضة الجوجيتسو وجميع البطولات التي تقام على أرض الدولة، باعتبارها من الرياضات التي تتمتع بحضور وإقبال جماهيري واسع، إلى جانب الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبناء الدولة وبناتها.

وأشار الهاجري إلى أن استعدادات فريق نادي الشارقة قائمة ومستمرة، سواء على مستوى الجهاز الفني والإداري أو اللاعبين المشاركين، وذلك من خلال التدريبات المكثفة الرامية لتعزيز مهارات الفريق في سبيل الظهور بشكل مشرف والفوز بكأس نائب رئيس الدولة.

وأوضح الهاجري أن نادي الشارقة سيشارك بـ22 لاعباً على مستوى جميع الفئات والأوزان مع التركيز على الفوز بأعلى النقاط، حيث تتميز هذه البطولة بإمكاناتها على رفع مستوى الاحتكاك بين اللاعبين، وهو بحد ذاته استثمار في الكفاءات والمهارات لخوض منافسات جديدة ضمن البطولات الأخرى على مستوى الموسم الرياضي الحالي وأبرزها كأس رئيس الدولة.

الجولات المقبلة

وتعتبر الجولة الأولى لبطولة نائب رئيس الدولة مقدمة لجولتين أخريين، حيث سيقيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو منافسات الجولة الثانية في إمارة الفجيرة في يناير من العام المقبل، قبل الوصول إلى الجولة الثالثة والنهائية التي ستقام على أرض إمارة دبي، وبين جمهورها العريض الذي بات يشهد قاعدة تزداد اتساعاً في شهر مارس من العام المقبل.

نظام

اعتمد اتحاد الإمارات للجوجيتسو، نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة المالية الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بمجموع النقاط التي يتم الحصول عليها على مدى جولات البطولة الثلاث.