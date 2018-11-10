طائرة العين تواصل تحضيراتها للدوري

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

تتواصل التدريبات اليومية، للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين، خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً للدفاع عن درع الدوري العام للطائرة للرجال، عندما تنطلق مباريات المسابقة يوم 23 نوفمبر الجاري.

وخاض «الزعيم» مواجهتين وديتين خلال معسكر القاهرة المستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجاري، أمام فريقي سموحة والزمالك، وخسرهما بنتيجة واحدة، بثلاثة أشواط نظيفة، وستكون هناك ودية ثالثة للفريق، وثانية أمام الزمالك، وجار الاتفاق حالياً على ودية رابعة يخوضها الفريق قبل العودة مباشرة إلى الدولة.

نجاح المعسكر

أكد محمد شمل لاعب طائرة العين، على نجاح المعسكر الخارجي الحالي، مشيراً إلى أن الفريق بدأ في جني ثمار التدريبات خلال المعسكر، ووضحت الإيجابيات أمام الزمالك في الودية الثانية، والتي تمكن فريق الزمالك بالفوز بها بفارق الخبرة الكبيرة التي يمتلكها لاعبيه.

أوضح شمل أن الهدف من المعسكر، تحقيق المزيد من الانسجام والتفاهم بين لاعبي العين، استعداداً للمنافسة على بطولتي الرجال المتبقيتين في الموسم الحالي، وهما الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالجهود التي يبذلها الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب البرازيلي سيدني لوتشيانو بابكي، ودوره داخل وخارج الملعب في تطوير قدرات اللاعبين.

عزيمة اللاعبين

بدوره، أثنى خالد محمود قائد فريق العين للطائرة، على جهود زملائه بالفريق خلال المعسكر الحالي في القاهرة، وأشار إلى عزم الجميع، على المنافسة بقوة على اللقبين المتبقيين للرجال في الموسم الحالي، بعد خسارة العين للمباراة النهائية أمام النصر، وفقدانه للقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والذي توج به الموسم الماضي.

أشار محمود إلى أن العين نادي بطولات، ولا يتأثر بخسارة أي لقب أو مباراة، وإلى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، وجاهزيته لخدمة العين في البطولات المقبلة، وأشاد بقوة الفرق المصرية التي واجهها العين خلال المعسكر الخارجي.

من جانبه، أشاد فهد حارب النعيمي رئيس بعثة فريق طائرة العين، بالفائدة الفنية الكبيرة التي ستعود على طائرة «الزعيم» من معسكر القاهرة الحالي، وأكد أن الفريق بدأ في جني ثمار المعسكر الناجح، والذي وفرت له كل سبل النجاح، وأشاد أيضاً بتجاوب اللاعبين والتزامهم خلال فترة المعسكر.

انسجام

أشاد سيدني مدرب العين، بنجاح المعسكر الخارجي، مشيراً إلى أنه توفر للمعسكر أسباب النجاح كافة. وأشاد بتجاوب اللاعبين مع الفكر التدريبي للجهاز الفني، وأثنى كذلك على مدى انسجام اللاعبين وروحهم القتالية خلال التدريبات، والمباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق حتى الآن.