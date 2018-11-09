خاتمة جولات دبي للتجديف في القناة المائية اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تتجه الأنظار اليوم إلى قناة دبي المائية التي تشهد صراع الأقوياء على ألقاب الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي 2018-2019، وتجمع المنافسة ما يصل إلى 50 قارباً على متنها ما يزيد عن 500 فرد سيجسدون ملحمة الماضي في أحدث الوجهات السياحية في الإمارة قناة دبي المائية بالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية ومقابل المدرسة الدولية السويسرية في الجداف، ويأخذ السباق الختامي أهمية كبيرة لدى جميع القوارب المشاركة كونه يمثل الفرصة الأخيرة من أجل التأهل للمشاركة في أغلى بطولات موسم سباقات التجديف، بطولة كأس آل مكتوم الحادية والعشرين التي ستقام 8 ديسمبر المقبل حيث يشارك في المنافسة القوارب النخبة الحاصلة على المراكز من الأول وحتى الخامس والعشرين في الترتيب العام لبطولة دبي.

نخبة

ويجمع السباق اليوم نخبة الأسماء القوية في رياضة التجديف والقوارب التي لمعت في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف 30 قدماً، وفي مقدمة تلك الأسماء قوارب القيادة العامة لشرطة دبي 1 و3 و30 والوافدان الجديدان في البطولة قاربي البحرين (فيكتوريوس 53) و (الخالدية 54) وقارب (عمان 44) متصدر الترتيب العام حالياً برصيد نقطتين، كما يشارك في الحدث قوارب النعيمي 22 ورأس الخيمة 28 وشباب المرفأ 34 وشواف 36 ونجد شاطئ دبا 35 ومرسال 21 والقرطاسي 25 ودبي 5 ودبي 51 وعناد 6 ووادي حام 88 ووادي حام 99 وعجمان 7 والزعابي 8 وهنيام 9 وثوبان 10 ووادي السيجي 11 وأدنوك 12 وشباب بن ماجد وبرق والعاصفة 37 وأساس 39 ووادي حام 40 والفهيدي 43 وعمان 44 والظافر 49 ورأس الخيمة 27 وجلفار 55 ومزاحم 70 والذهب 66 والذهب 65 ورأس الخيمة 50.

برنامج

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات بالنادي، إن البرنامج الزمني للمشاركة في السباق اليوم سيبدأ عند التاسعة من صباح اليوم في موقع السباق حيث تستقبل اللجنة المنظمة القوارب المشاركة من أجل استكمال إجراءات الفحص الفني ويصاحب ذلك عملية التدقيق على المشاركين وانعقاد الاجتماع التنويري بعد ذلك في الحادية عشرة.

يتصدر الترتيب العام للبطولة، القارب «عمان 44» برصيد نقطتين، فيما يأتي ثانياً القارب «الزعابي 8»، برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد قارب «شرطة دبي 1»، صاحب المركز الثالث.