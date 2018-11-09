مونديال السباحة والغطس العالي ينطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي – محمد صادق

تنطلق اليوم (الجمعة) منافسات النسخة الرابعة لماراثون «كأس العالم للسباحة» لمسافة 10 كم، وذلك بمياه كورنيش أبوظبي، بمشاركة 135 سباحة وسباحاً عالمياً يمثلون 31 دولة، كما تبدأ أيضاً التصفيات التأهيلية لمنافسات كأس العالم للغطس العالي، بمشاركة 30 غطاساً و12 غطاسة من 20 دولة.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي منظم الحدث، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بموقع البطولة في الواجهة البحرية لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية في كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي عن تفاصيل وأبطال الحدث، بحضور أحمد عبدالله القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، وكورنيل ماركو ليسكو الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، وعبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للسباحة، والأميركي ستيف لوبو بطل كأس العالم للغطس العالي 2017، والإيطالية راشيل بروني الحائزة الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو، والبرازيلية انا مارسيلا كونا، متصدرة ترتيب منافسات السيدات في ماراثون كأس العالم للسباحة 10 كم حتى الآن برصيد 96 نقطة والمرشحة بقوة للفوز باللقب.

خطط

وقال أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي: إن إقامة البطولة في أبوظبي للعام الرابع على التوالي تمثل استمراراً مهماً واستدامة حقيقية لخطط الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي لكل الرياضات، مؤكداً أن مشاركة 177 رياضياً يمثلون أكثر من 35 دولة في البطولتين يمثل مكسباً كبيراً لمكانة الحدث في أجندتنا العالمية.

من جهته أعرب كورنيل ماركو ليسكو الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة عن سعادته الكبيرة بالعودة من جديد لأبوظبي والمشاركة مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة في تنظيم كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة بمحطتها الختامية بعد 6 جولات، وبطولة كأس العالم للغطس العالي، وسط مشاركة مميزة من كل المصنفين الأوائل في البطولتين، مؤكداً حرص الاتحاد الدولي على تعزيز تعاوننا مع الشركاء تمهيداً للبطولة العالمية للسباحة، التي ستنظمها أبوظبي في عام 2020.

تعاون

بدوره قال عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للسباحة: فخورون بالتعاون المميز مع مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للسباحة، والذي أثمر عن تنظيم كأس العالم لسباحة المياه المفتوحة 10 كم للعام الرابع على التوالي، وكأس العالم للغطس العالي للمرة الثالثة.

وأضاف: ستنطلق منافسات فئة الرجال بتمام الساعة 8 صباحاً بمشاركة 84 سباحاً، وتليها منافسات السيدات بعشر دقائق بمشاركة 51 سباحة، وتضم قائمة الأبطال المشاركين السباح الهولندي فري فيترمان بطل العالم لعام 2017 وحامل الميدالية الذهبية الأولمبية 2016، متصدر الترتيب الحالي برصيد 78 نقطة بمجموع الجولات الخمس الماضية، بجانب البرازيلية انا مارسيلا كونا متصدرة ترتيب منافسات السيدات حتى الآن برصيد 96 نقطة، والفرنسية ايورللي بطلة العالم لعام 2017 والهولندية شارون فان رون فيندال حاملة الميدالية الذهبية الأولمبية 2016، كما ستشهد البطولة بمحطتها الختامية في أبوظبي تتويج أبطال الموسم بعد محطات الأرجنتين، المجر، كندا، الصين، هونغ كونغ، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 30 ألف دولار أميركي.

وتابع الوهيبي: ستقام الفعالية الثانية وهي منافسات كأس العالم للغطس العالي في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي على مدار يومي الجمعة والسبت، وستنطلق في الساعة 1:30 ظهراً وتمتد حتى الثالثة ظهراً وذلك بالتصفيات التأهيلية المؤهلة للجولة النهائية التي ستقام غد السبت من الساعة الواحدة وحتى الرابعة والنصف ظهراً.