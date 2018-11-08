كارينو يتحدى بارونا في ثالثة جولات الجوجيتسو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

ينتظر أن تشهد الجولة الثالثة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستقام منافساتها على مدار 3 أيام هي 16 و17 و18 نوفمبر الجاري، في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لقاءات الأساطير، حيث سيواجه بطل العام الماضي الأسطورة رافائيل كارينو، منافسه الشرس ألكساندر بارونا صاحب الحزام الأسود من الدرجة الخامسة في الجوجيتسو، واللاعب السابق في اتحاد الفنون القتالية المختلطة «UFC»، الذي خطف الأضواء في سلسلة أساطير أبوظبي العام الماضي في ريو دي جانيرو عندما تغلب على كارلاو باريتو بنتيجة 2 -0 وحلق بالميدالية الذهبية.

وفي تعليقه على التحدي المقبل، قال رافائيل كارينو: سيكون من دواعي سروري أن أتواجد مرة أخرى في سلسلة أساطير أبوظبي، حيث أتوقع أن يكون النزال في هذه المرة ضد خصم قوي آخر مثل بارونا.

أما أليكسندر بارونا فقد رد بتصريحات ساخنة هو الأخر قال فيها: «أود فقط أن أتقدم بخالص الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على هذه الفرصة.

ومهمتي الآن هي أن أتدرب بكل قوة ليكون هذا النزال رائعاً، فأنا هدفي الفوز، ولن تكون المهمة سهلة لي ولا لكارينو، لأن كلينا يملك تكتيكات تمكنه من إخضاع الآخر، لكني أثق بنفسي، وسبق لي أن واجهت تحديات كبيرة مثل هذه من قبل، وبالتركيز والثقة بالنفس سوف يكون الفوز حليفي».

إقبال كبير

ويغلق غداً باب التسجيل للمشاركة في هذه الجولة، وقد شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً من اللاعبين على التسجيل للظهور في تلك الجولة، التي اعتاد الجميع على أن تكون أقوى الجولات، كونها تقام في واحدة من أهم قلاع الجوجيتسو في العالم وتشهد مشاركة المصنفين الأوائل في كل الفئات على المستوى العالمي.

وسوف تبدأ البطولة في مدينة ريو دي جانيرو اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساء (بتوقيت ريو) في أيام 16 و17 و18 نوفمبر، في صالة كاريوكا المغطاة للألعاب الرياضية التي تعد تحفة معمارية والتي سبق لها استضافة بعض منافسات دورة ريو دي جانيرو الأوليمبية.

وتفتح أبوظبي غراند سلام أبوابها لجميع الجنسيات، كلهم راغبون في ترجمة جهودهم إلى ميداليات ونقاط تضاف إلى رصيدهم في التصنيف العالمي للجوجيتسو، كما سيتم منح جوائز نقدية تزيد على 120,000 دولار للاعبين أصحاب المراكز الأولى من كل فئة.

كما ستحصل الأكاديميات الثلاث الحائزة المراكز الأولى على جوائز نقدية، وسيحصل كبار المنافسين على جوائز في نهاية الموسم حسب التصنيف العالمي السنوي للجوجيستو.

وسوف يضيف الفائز بالمركز الأول من كل فئة في بطولة أبوظبي غراند سلام على 200 نقطة. كما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 160نقطة، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على 120 نقطة، والرابع على 80 نقطة.

الفئات المستهدفة

كشفت اللجنة المنظمة للبطولة أن الفئات المستهدفة للمشاركة في هذا الحدث الكبير هي «الناشئين والبالغين والأساتذة 1، و2، و3، و4»، وتم تحديد أعمار وأحزمة المشاركين أيضاً حيث تقام منافسات الناشئين من مواليد 2001 و2002 في الحزامين الأبيض والأزرق، أما البالغون من مواليد 2000 وما قبلها فسوف يشاركون في 5 أحزمة هم الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، ومثلهم الأساتذة 1من مواليد 1988 وما قبلها، والأساتذة 2 من مواليد 1982 وما قبلها، أما الأساتذة 3 من مواليد 1976 وما قبلها والأساتذة 4 من مواليد1972 وما قبلها فسوف يشاركون في 4 أحزمة فقط هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود.

أما بالنسبة للفتيات فسوف يشاركن أيضاً في منافسات الناشئات من مواليد 2001 و2002 في الحزامين الأبيض والأزرق، والبالغات من مواليد 2000 وما قبلها في 5 أحزمة هي الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة 1 فقط من مواليد 1988 في 4 أحزمة هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، فيما تم إلغاء فئات الأساتذة 2 و3 و4 للسيدات.

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أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن إجراءات الوزن الرسمية سوف تبدأ مساء يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ريو دي جانيرو، وتستمر لمدة ساعتين في الصالة نفسها التي ستستضيف المنافسات.