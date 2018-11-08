عصام الحميدان: دورة الشيخة هند حافز مهم لمؤسسات ودوائر دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن المشاركة في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية، كانت حافزاً مهماً وحدثاً ملهماً لجميع المتنافسين من الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية على مستوى امارة دبي، ويأتي ذلك في اطار حرص حكومتنا الرشيدة على الرياضة والحركة والنشاط البدني، وتميز النيابة في هذا الجانب من خلال حث موظفيها على الرياضة وعيش نمط حياة صحي وحركي ما هو إلا ترجمة لرؤية وأهداف حكومة دبي، جاء ذلك خلال لقائه مع عضوات المجلس النسائي والمشاركات في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات بعد استحواذهن على الصدارة في كل الألعاب الجماعية، بحضور المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، ووداد بوهناد رئيسة المجلس النسائي.

وقال: أتقدم بجزيل الشكر لكل موظفة تألقت في بطولة الشيخة هند وأبدعت وعملت بروح الفريق الواحد، وسخرت شغفها وطاقتها في المنافسة الرياضية من أجل حصد الذهب والإبقاء على الرقم الواحد الذي لا نرضى بغيره بديلاً في بطولة يغلفها اسم ثمين لسمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم.

وأوضحت وداد بوهناد أن النيابة حافظت على الذهب في منافسات دورة الشيخة هند بحصولها على المركز الأول في بطولة اليد للمرة السادسة على التوالي، والأول في كرة السلة للمرة الخامسة، وأضافت في سجلها الذهبي لهذا العام بطولة الكرة الطائرة بينما حصلت في بطولة البولينغ على المركز الثاني، مضيفة أنه في كل عام تبرز موظفات بمهاراتهن الفردية في المنافسات، ويتبوأن مراكز متقدمة.