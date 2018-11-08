موانئ دبي العالمية تطلق بطولة ضمن «التحدي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بطولة موانئ دبي العالمية للألعاب الرياضية، الحدث المتعدد المسابقات بين الشركات، وذلك كجزء من مشاركتها في مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي تستمر من 26 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر.

ويشارك أكثر من ألف موظف من 44 شركة في هذا الحدث، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية مثل كرة القدم والكريكت وكرة السلة وكرة الريشة والشطرنج. وتأمل البطولة في تشجيع الروح الجماعية واللعب الودي بين جميع المشاركين، في الوقت الذي تشجّع فيه على تبني القيّم التي يدعو إليها «تحدي دبي للياقة» عبر اتباع نمط حياة صحي.

كما قامت موانئ دبي العالمية بتطوير حملة لزيادة الوعي الصحي وتعزيز مستويات اللياقة البدنية بين المجموعة في إقليم الإمارات، وتشمل الأنشطة التي تقدمها المبادرة تحدي الخطوات ودروسا في اليوجا والزومبا وماراثون المشي، بالإضافة إلى تحدي ركوب الدراجات ونشاطات تقييم اللياقة البدنية، في حين ستمنح جوائز لأفضل الموظفين أداءً.

وعلى الجانب الآخر استعانت «قرية مركز دبي المالي العالمي للياقة» التي تم افتتاحها برعاية غرفة دبي وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي وبدعم من تكنوجيم بأحدث معدات اللياقة والأنشطة الرياضية في إقامة مركز لمشاركي «تحدي دبي للياقة»، واستقبلت القرية آلاف المشاركين الذين حضروا لممارسة مجموعة كبيرة من الأنشطة المتوفرة أمام بوابة مركز دبي المالي العالمي كجزء من تحدي دبي للياقة.