منصور بن محمد يتوّج بطلات دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، اختتمت منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وتوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس بطلات ومتميزات الدورة التي شهدت احتكار النيابة العامة في دبي لجميع ألقاب الألعاب الجماعية فيما تميزت بلدية دبي في الألعاب الفردية ونيلها لقب أفضل مؤسسة ثم هيئة كهرباء ومياه دبي.

فكر زايد

وثمنت موزة المري رئيسة اللجنة المنظمة للدورة اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة وأنها مثلت في فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جوهرة التنمية، من إعلان قيام الاتحاد إلى يومنا هذا، وتأتي دورة الشيخة هند ترجمة لتلك الجهود وتكاملها.

تفاعل المشاركات

وأعربت المري عن سعادتها بتفاعل جميع المشاركات وحرصهن على إثراء المنافسات، إذ شهدت الدورة تطوراً في عدد المشاركين والألعاب، فارتفع عدد الجهات المشاركة من 13 جهة في 2012 إلى 41 جهة في 2018، وارتفع عدد اللاعبات من 166 لاعبة إلى 853 لاعبة في الفترة ذاتها، وعلى مستوى الألعاب ارتفع العدد من 6 لعبات في 2012 إلى 10 لعبات في الدورة الحالية.

بطولة ناجحة

فيما وصفت مي الجابر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك الرياضية الدورة بالناجحة وأنها باتت نموذجاً يحتذى به في تنمية قدرات الموظفات الرياضية بحيث باتت الرياضة أسلوب حياة يومياً لهن مطالبة بتنظيم الدورة على المستوى الاتحادي لتعم الفائدة جميع بنات الدولة.

إبهار تنظيمي

وقالت ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إنها رأت إبهاراً في منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، في كل شيء على مستوى التنظيم والعمل الفني ومخرجاتها وروح العمل والروح الرياضية التي سادت الدورة وهو مؤشر نجاح أوصل الدورة إلى النسخة السادسة.

أرقام قياسية

وأعربت هدى النوبي المنسق العام لفرق النيابة العامة المشاركة في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات عن شكرها وتقديرها لقيادة النيابة العامة في دبي .

وفي مقدمتها المستشار عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي، ووداد بو هناد ونائبتها سعاد آل عمر، وبثينة محمد السويدي حرم المستشار عصام الحميدان التي كانت داعمة ومساندة لهن طوال البطولة وهو الأمر الذي تم ترجمته إلى إنجازات وأرقام قياسية غير معهودة.

دعم لا محدود

وقالت نسرين بن درويش إن البلدية نجحت للعام السادس على التوالي في التميز في الألعاب الفردية، بفضل الدعم اللامحدود الذي تجده من قبل القيادة العليا للبلدية وروح الفريق الواحد في كل الألعاب.

خولة المهيري: سعدنا بتحقيق فرق «الهيئة» مراكز متقدمة

أعربت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادتها بتحقيق فرق الهيئة النسائية للعديد من المراكز المتقدمة في مختلف الرياضات ضمن منافسات النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، بما في ذلك المركز الأول في سباق الطريق، والمركزان الأول والثاني في الشطرنج.

والمركز الثاني في الريشة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، وأيضاً المركز الثالث في سباق الدراجات الهوائية.

أداء راقي

مهنئةً الفرق النسائية بالهيئة على الأداء الراقي والمستوى العالي الذي ظهرن به خلال منافسات البطولة الأكبر من نوعها. وقالت المهيري: «تولي الإدارة العليا في الهيئة أهمية كبرى لتمكين المرأة وإشراكها في مختلف النشاطات التي تحفزهنّ على الإبداع وتنشر الإيجابية فيما بينهنّ، لاسيما النشاطات الرياضية، لما للرياضية من أهمية في اتباع أنماط الحياة الصحية.

ونعمل على ترسيخ الرياضة في حياة الموظفات باعتبارها عادة يومية، بما يسهم في رفع مستوى سعادتهنّ ورضاهنّ وإبداعهنّ في العمل، ومن ثم تحقيق التوازن في حياتهن العملية والاجتماعية».

شكر

وتوجهت بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة للدورة التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

بثينة السويدي: دورة ناجحة ومخرجاتها تشرّف منتخباتنا



وصفت بثينة محمد خطيبي السويدي، حرم النائب العام في دبي عصام الحميدان، دورة الشيخة هند بالناجحة، وأن مخرجاتها مميزة وتشرّف منتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب، حيث باتت الدورة منجماً للمواهب.

وتوجهت السويدي بالشكر والعرفان إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة للدورة التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وهي دورة يفخر الكل بالمشاركة فيها، وهي تواجدت في البطولة داعمة ومساندة لفرق النيابة العامة في دبي ومتابعة للمستويات الباهرة التي قدمتها جميع الفرق المشاركة في الدورة وليس فرق النيابة فحسب.

مشاركة الأمهات

وأكدت أن من نجاحات الدورة مشاركة الأم وابنتها في فريق واحد في مختلف الألعاب، وهو أمر يجعل من الدورة ملتقى رياضياً شاملاً، وهي لديها بنتان في كرة السلة والطائرة، تنتظران إكمال السن القانونية للمشاركة في النسخ المقبلة، فضلاً عن مشاركة بنتها فاطمة عصام الحميدان في النسخة الحالية ضمن فريق الكرة الطائرة للنيابة العامة.

وأكدت السويدي، أنها تفكر بجدية في المشاركة في النسخة المقبلة مع فرق النيابة العامة، فهي رياضية شاملة ولاعبة متخصصة في الجمباز، وستعمل منذ الآن على التأهب بجدية في إطار الجاهزية الكاملة.

نورية إسماعيلوفا.. تحدٍ شامل

تفوقت اللاعبة نورية إسماعيلوفا للعام الثاني علي التوالي في دورة الشيخة هند، ولم تغب عن منصة التتويج، حيث نجحت في الفوز بذهبية تحدي الدراجات الهوائية، فيما ظفرت بفضية تحدي سباق الطريق ضمن فئة المقيمات، وهو تميز للعام الثاني على التوالي في الدورة لتؤكد أنها لاعبة موهوبة وشاملة.

ثنائية مميزة لنادية علي

حققت نادية علي المنسق العام لفرق هيئة الطرق والمواصلات المشاركة في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات إنجازاً كبيراً بفوزها بجائزة أفضل لاعبة في الكرة الطائرة للعام السادس على التوالي في إنجاز غير مسبوق بجانب نيلها ميدالية فضية في بطولة الريشة الطائرة فئة المواطنات.

سارة بنت الهادي.. «هاتريك» جوائز

توجت سارة بنت الهادي لاعبة فيتر فلاي بثلاث ميداليات ملونة في أول مشاركة لها في دورة الشيخة هند، حيث نالت ذهبية السباحة، وفضية الدراجات الهوائية، وبرونزية تحدي الطريق، وجميعها في فئة المقيمات، وبذا تكون قد سجلت «هاتريك» الجوائز الوحيد في الدورة.

النيابة العامة ريم حسين أفضل لاعبة

المؤسسة الاسم كرة الطاولة

بلدية دبي سيرين زياد فيضي المركز 1

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف Yolanda Gudal Mesina المركز 2

النيابة العامة هبة سامي درويش المركز 3

بطولة السباحة «فئة المواطنات»

بلدية دبي خديجة محمد السيد المركز 1

بلدية دبي اليازية علي مبارك المركز 2

القيادة العامة لشرطة دبي إيمان عبيد المري المركز 3

سباق الدراجات الهوائية «فئة المواطنات»

هيئة الطرق والمواصلات شما حسن الشحي المركز 1

هيئة ثقافة دبي سارة محمد الهرمودي المركز 2

هيئة كهرباء ومياه دبي سارة الفلاسي المركز 3

بطولة الشطرنج «فئة المواطنات»

هيئة كهرباء ومياه دبي إيمان عبد العزيز العارف المركز 1

هيئة كهرباء ومياه دبي أمل عبد العزيز العارف المركز 2

مؤسسة دبي للإعلام منى محمد الهرمودي المركز 3

الريشة الطائرة «فئة المواطنات»

إينوك منى السهلاوي المركز 1

هيئة الطرق والمواصلات نادية خديم المركز 2

بلدية دبي مريم حسن الأميري المركز 3

بطولة البولينغ «الترتيب الفردي»

بلدية دبي Hernina Lozano المركز 1

مؤسسة دبي للمرأة Jocylyn Miro المركز 2

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف Leila Liano المركز 3

بطولة البولينغ «الترتيب الفرقي»

بلدية دبي - المركز 1

النيابة العامة - المركز ٢

القيادة العامة لشرطة دبي - المركز ٣

بطولة سباق الطريق «فئة المواطنات»

هيئة كهرباء ومياه دبي سعاد عبدالله سلطان المركز 1

هيئة الطرق والمواصلات فاطمة البلوشي المركز 2

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أحلام نبيل البناء المركز 3

بطولة كرة اليد

النيابة العامة بدبي - المركز 1

هيئة كهرباء ومياه دبي - المركز 2

بلدية دبي - المركز 3

بلدية دبي Amanda Medeiros أفضل هدافة

بطولة الكرة الطائرة

النيابة العامة بدبي - المركز 1

هيئة الطرق والمواصلات - المركز 2

القيادة العامة لشرطة دبي - المركز 3

النيابة العامة شيخة خميس أفضل ضاربة

هيئة الطرق والمواصلات نادية خديم أفضل لاعبة

قائمة المتوّجات