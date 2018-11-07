سعيد بن مكتوم يتوّج بفضية الفرق وبرونزية الفردي

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بالميدالية البرونزية في مسابقة الاسكيت، خلال منافسات البطولة الآسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة والحادية عشرة لأسلحة ضغط الهواء المقامة في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بنادي الرماية الكويتي وتستمر منافساتها حتى 11 من الشهر الجاري.

كما قاد الشيخ سعيد بن مكتوم فريق الاسكيت الإماراتي في حصد الميدالية الفضية للمنافسات، بجانب سيف بن فطيس ومحمد أحمد، لتقفز الإمارات في جدول الترتيب العام للبطولة، وتنتظر منافسات الرجال اليوم للظفر بإحدى الميداليات حتى يتحسن الترتيب بصفة عامة إذ سيخوض فريق الرجال المكون من أحمد عبدالله الأميري ومحمد حسن العلي، وأمين مثنى أحمد مسابقات مسدس 10 أمتار هواءً.

هيمنة

من جانبها، واصلت الصين سيطرتها على الذهب وحلقت في قمة جدول ترتيب الميداليات وسجل أبطالها رقمين قياسيين عالميين عقب منافسات اليوم الثاني، ولم تفلت منها سوى ذهبيتين نالتهما تايلاند. وفشل فريق الزوجي المكون للناشئين والناشئات في تحقيق مراكز متقدمة خلال منافسات 10 أمتار هواء بندقية، واكتفى بالترتيب السابع والتاسع من خلال الثنائي أحمد خليل مع لطيفة المازني.

وأحمد الحفيتي مع عليا النيباري.وعلى صعيد متصل توزع اليوم 4 ميداليات ذهبية في رماية أسلحة ضغط الهواء ضمن مسابقات المسدس للرجال والسيدات في الفردي والفرق، إذ تسبق جولاتها النهائية مرحلة التصفيات، كما تنطلق التدريبات الرسمية لمسابقات المسدس للناشئين والناشئات في الفردي والفرق.

وبدأت اليوم التدريبات الرسمية لمسابقات التراب للسيدات والناشئات في الفردي والفرق، ضمن رماية الأطباق الطائرة. كما تنطلق التدريبات غير الرسمية لمسابقات التراب للرجال والناشئين في الفردي والفرق.

منافسات

من جانبه، أكد عبيد العصيمي أمين سر النادي الكويتي للرماية مدير البطولة، أن منافسات البطولة حتى الآن ظهرت بمستوى فني عال، عاداً أن سطوة الرماة الصينيين على المراكز الأولى في منافسات رماية البندقية جاءت طبيعية كون رماة شرقي القارة أبطال العالم في هذا الاختصاص.

وأضاف العصيمي: اللجنة المنظمة وفرت كافة الإمكانات لإنجاح البطولة سواء في المسابقات أو في التدريبات مهنئاً الرماة الفائزين في المراكز الأولى في المسابقات، وأوضح إن البطولة شكلت فرصة للرماة لاكتساب الخبرة في اختصاص أسلحة الرصاص نظراً لوجود أبطال عالميين متوقعاً أن يحقق الرماة الكويتيون والعرب نتائج أفضل في منافسات رماية الأطباق الطائرة (سكيت وتراب ودبل تراب) نظراً لتميزهم في هذه المسابقات.