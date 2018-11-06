الزعابي حكم دولي أول في الكاراتيه

المصدر: دبي-علي شدهان

حصل جابر جاسم الزعابي على شارة حكم دولي أول "أ" في الكاراتيه "كوميتيه" بعد اجتيازه بنجاح جميع اختبارات الاتحاد الدولي للعبة اليوم الثلاثاء على هامش بطولة العالم المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة "كاراتيه الإمارات"، ليحصل الزعابي على أعلى درجه في التحكيم، ويكون أول إماراتي يحقق هذا الإنجاز.

وأبدى الزعابي سعادته الغامرة بالحصول على الشارة الدولية، مشيدا بجهود اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي النائب الأول للاتحاد الدولي، في دعم الكوادر الوطنية في نختلف المجالات من اجل الحصول على أفضل المراتب والشهادات والمناصب في لعبة الكاراتيه.