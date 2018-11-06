الرزوقي يفوز بمنصب النائب الاول للاتحاد الدولي للكاراتيه

المصدر: دبي-علي شدهان

فاز اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي بمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي للدورة الثالثة على التوالي، وذلك في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التي جرت اليوم الثلاثاء في العاصمة الاسبانية مدريد على هامش بطولة العالم المقامة هناك بمشاركة (كاراتيه الامارات).

وتعتبر النتيجة، انجازا اداريا كبيرا يحسب ل(كاراتيه الامارات)، ويؤكد الثقل الكبير الذي بات يشغله ابناء الدولة على صعيد لعبة الكاراتيه خليجيا وعربيا وآسيويا ودوليا.