كلباء يحتفظ بلقب السفير الياباني للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفظ نادي اتحاد كلباء بكأس السفير الياباني لدى الدولة لفئة الناشئين للجودو للسنة الثانية على التوالي، وحل الفجيرة للفنون القتالية ثانياً ونادي الجزيرة ثالثاً، في البطولة التي أقيمت أول من أمس بصالة فاطمة بنت مبارك بأبوظبي، التي شهدت مشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 أندية على مستوى الدولة، بمشاركة خاصة من المتطوعين وأصحاب الهمم من برنامج الأولمبياد الخاص الرسمي للرياضيين، الذين تلقوا تدريباً على مهارات تتضمن القواعد والنظم المتعلقة ببعض الرياضات التي ستجري ضمن الأولمبياد الخاص.

وحل البطل الياباني العالمي السابق ماسايوشي يامازاكي ضيفاً على البطولة وقام بتأدية عرض ثنائي للجودو مع ناؤويا هراغوتشي المدرب باتحاد المصارعة والجودو، وشهد البطولة كانجي فوجيكي، سفير اليابان في الدولة، وقام بتتويج الفائزين.