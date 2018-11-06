«سكي دبي» يستضيف أولى ألعاب التزلج لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن سكي دبي عن استضافته فعاليات الرياضات الثلجية لأصحاب الهمم المرة الأولى في الإمارات، بمشاركة نخبة من الرياضيين من 15 دولة حول العالم.

وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي،.

وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية الآسيوية واللجنة البارالمبية الإماراتية والاتحاد الإماراتي للرياضات الجليدية، وتأتي هذه الفعاليات الرياضية في إطار التزام «سكي دبي» وجهوده المستمرة لتعزيز الرياضات الثلجية في الدولة.

وستغطي الفعاليات رياضتين ثلجيتين، تبدأ ببطولة كأس آسيا لركوب ألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم غداً، تليها بطولة كأس العالم لركوب ألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم الأربعاء والخميس المقبلين، والمسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم يومي 12 و13 من الشهر الجاري، على أن تختتم مع بطولة كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

نخبة الرياضيين

وستشهد فعاليات الرياضات الثلجية لأصحاب الهمم مشاركة نخبة من الرياضيين من عدة دول، وتعد هذه الفعاليات الرياضية من أرقى الفعاليات التي تقام في الإمارات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الألعاب البارالمبية الشتوية وبطولة العالم من حيث الأهمية، لمشاركة رياضيين من العديد من البلدان، منهم الأميركي مايك مينور، الفائز بالميدالية الذهبية والهولندية لينسا بونشوتن، الفائزة بالميدالية الفضية.

ويواصل «سكي دبي» الاستثمار بكثافة من أجل تسهيل الوصول إلى مرافقه، لضمان أن يتمكن أصحاب الهمم بمنتجع التزلج، من ممارسة هواياتهم ورياضاتهم المفضلة، شأنهم شأن أي شخص آخر، وتأتي الاستثمارات المستمرة لتطوير منشآت «سكي دبي» بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز شمولية «سكي دبي» وقدرتها على استقبال جميع زوارها.

وجهة عالمية

وأكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، الحرص على مشاركة أصحاب الهمم في جميع البطولات والمسابقات الرياضية الجليدية، وقد أثبتوا قدرتهم على تحقيق نتائج متميزة، كما أثنى على الجهود المبذولة من سكي دبي لتنظيم الفعاليات لتطوير الرياضات الثلجية في دولة الإمارات، والرقي بها لتصبح وجهة عالمية.

ومن خلالها أتاحت الفرصة لأبناء الوطن الموهوبين لإظهار قدراتهم في المنافسات والبطولات محلياً وعالمياً، وبدوره، قال محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعضو اللجنة البارالمبية الدولية: استضافة سكي دبي لهذه الفعاليات هو إنجاز عظيم لدولة الإمارات.

لا سيما فيما يتعلق بترسيخ مكانة البلاد على خارطة المسابقات الدولية للرياضات الثلجية، إن الجانب الأكثر إثارة للإعجاب في هذه المسابقات هم الرياضيون أنفسهم، فإخلاصهم وتفانيهم تجاه هذه الرياضة لا مثيل له مما جعل لهم اليوم مكانة كبيرة على مختلف الساحات الرياضية.

الدعم الكامل

وبدورها قالت، سارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي: «توفر حكومة الإمارات دعمها الكامل لأصحاب الهمم، ونحن فخورون بالشراكة مع سكي دبي لتنظيم أول فعاليات رياضات ثلجية لأصحاب الهمم في الدولة.

ولن تؤدي مثل هذه الفعاليات إلى مجرد تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الرياضات الثلجية، بل إنها ترسي مثالاً يحتذى للرياضيين المحليين الذين لديهم رغبة في بناء اسم لهم في هذه الرياضة، ونود هنا أن نشكر سكي دبي على الجهود الكبيرة التي بذلها لتطوير الرياضات الثلجية في دولة الإمارات، ونأمل أن نشهد تشكيل الفريق الوطني الإماراتي للرياضات الثلجية في القريب العاجل.

خطوة مهمة

أوضح ديمتريي لازاروفسكي، رئيس الرياضات الثلجية العالمية لأصحاب الهمم في اللجنة البارالمبية الدولية، أن فعاليات الرياضات الثلجية لأصحاب الهمم، تعد خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي بالرياضات الثلجية في دولة الإمارات وآسيا بشكل عام، وستساهم في بناء كادر جديد من المواهب.