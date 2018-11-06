كأس نائب رئيس الدولة .. جديد «جوجيتسو الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد جمهور ومتابعو رياضة الجوجيتسو على مستوى دولة الإمارات، لانطلاق بطولة جديدة، تحمل اسم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي نجح اتحاد الجوجيتسو باستكمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق النسخة الأولى منها، لتدشن أولى جولاتها السبت المقبل، في نادي الجزيرة بأبوظبي.

ويتمتع كأس نائب رئيس الدولة، بأهمية خاصة، لتأثيره بشكل مباشر على مجتمع لاعبي رياضة الجوجيتسو، والمهتمين والمتابعين ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث يعد واحداً من بطولتين محليتين فقط، تتيح للأندية الرياضية على مستوى الدولة، فرصة خوض غمار المنافسة، للفوز بواحد من أغلى الألقاب الوطنية، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الثانية للبطولة الوليدة، في إمارة الفجيرة في يناير من العام المقبل، قبل الوصول إلى الجولة الثالثة النهائية، التي ستقام على أرض إمارة دبي، وبين جمهورها العريض، الذي بات يشهد قاعدة تزداد اتساعاً في شهر مارس من العام المقبل.

نظام فني جديد

وتتميز البطولة باعتمادها نظام فني جديد (الحزام المفتوح بالأوزان)، ضمن ثلاث فئات، تتمثل في فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17.وتتركز التفاصيل الفنية للبطولة، على تأهيل لاعبي الأندية المحلية، من خلال مشاركتهم في منافسات تتبنى معايير وقوانين مشابهة لتلك المعتمدة لدى البطولات الآسيوية والدولية.

وبخاصة بطولة العالم للجوجيتسو، التي ستقام قريباً في السويد، ما يمكّن اللاعبين من التعرف إلى الآليات والتقنيات المطبقة في هذه النزالات، وبناء لياقتهم البدنية، التي ستؤهلهم للمنافسة على ألقاب دولية في مراحل لاحقة، وإلى جانب طبيعة منافسات البطولة، التي ستتسم بعنصري التشويق والحماسة، بالنظر إلى عدد النزالات الكبير الذي ستشهده، فقد تبنى الاتحاد أسلوباً تحكيمياً مختلفاً، يعرف باسم (دور بالإعادة).

والذي سيضمن للاعبين الخاسرين فرصة العودة للعب مباراة ثانية قبل خروجهم نهائياً، ليتمكنوا من المنافسة على الميدالية البرونزية، واعتمد الاتحاد، نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة المالية الكبرى، إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بمجموع النقاط التي تم الحصول عليها على مدى جولات البطولة.

تحفيز المنافسة

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد: «الأهمية التي يتمتع بها كأس نائب رئيس الدولة، تكمن في المقام الأول بالاسم الغالي الذي تحمله، فضلاً عن كون البطولة إضافة حقيقية لجدول منافسات الموسم الرياضي، واستكمالاً لاستراتيجية الاتحاد، الرامية إلى تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو، ونشر ثقافتها بين أفراد المجتمع، ما ينعكس بالتالي على مكانة الإمارات، كعاصمة لهذه الرياضة العالمية المرموقة».

وتابع:»تهدف البطولة إلى تحفيز المنافسة بين الأندية المحلية، ما يدعم مهمتنا في استكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة، المؤهلين للمشاركة في المنتخب الوطني، عبر تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، ومن ثم الارتقاء بتصنيفهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية».

كأس مميزة

خصص الاتحاد للفائز بالبطولة، كأساً مميزة، لما تتضمنه من تفاصيل دقيقة في تصميمها، الذي يجمع مزيجاً من الخطوط والدوائر والانحناءات العصرية، لتقدم عملاً فنياً يحاكي أهمية البطولة، وتشرّف الفريق الفائز عند استلامه للكأس في الجولة الختامية التي ستقام في دبي.