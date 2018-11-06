أبوظبي تحتضن مونديالي السباحة والغطس العالي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة واتحاد الإمارات للسباحة، عن استضافة العاصمة أبوظبي لماراثون كأس العالم للسباحة لمسافة 10 كم للعام الرابع على التوالي ومنافسات كأس العالم للغطس العالي بارتفاع 27 م للرجال و20 م للسيدات للمرة الثالثة، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، بمشاركة 177 رياضياً عالمياً يمثلون أكثر من 35 دولة، كما أعلن مجلس أبوظبي عن تنظيم فعاليات مجتمعية بالتزامن مع الحدثين العالميين من بينها سباقات في المياه المفتوحة لمسافات متنوعة تشمل 200 و 500 م.

ومسافة كيلومتر و 1.9 كم، وفقاً للفئات المحددة والتي يمكنهم التسجيل للمشاركة في الفعاليات المجتمعية، وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أهمية مواصلة الخطط الهادفة والطامحة لريادة أبوظبي العالمية في الرياضة وتعزيز تفاعل فئات المجتمع بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية المجتمعية والعالمية.

مبيناً أن استضافة العاصمة أبوظبي لمنافسات تلك البطولتين العالميتين، يمثل استمراراً مهماً واستدامة حقيقية لخطط الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي لكافة الرياضات من خلال التنوع في استضافة الفعاليات الرياضية ذات الحضور البارز في الأجندة العالمية.

ومن جانبه قال سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة: التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي يسهم في تطور مستمر لقطاع الرياضات المائية على مستوى الدولة، كما أن الشراكة مع المجلس والاتحاد الدولي للسباحة أثمرت عن تنظيم كأس العالم لسباحة المياه المفتوحة 10 كم للعام الرابع على التوالي، وكأس العالم للغطس العالي للمرة الثالثة.