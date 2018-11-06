«ليوا» يعتمد إقامة مهرجان الاتحاد الرياضي احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد نادي ليوا الرياضي، إقامة مهرجان الاتحاد الرياضي، الذي سيتزامن موعد إقامته مع اليوم الوطني للدولة في الأول والثاني من ديسمبر المقبل.

وللسنة الثالثة على التوالي في منطقة الظفرة ومنطقة إقامة السباقات الخاصة باستعراض السيارات في تل مرعب في ليوا بالتحديد، وقررت إدارة النادي أن يقام في اليوم الأول الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب والذي يعد إحدى الرياضات الحديثة والمقننة في الإمارات، وفي اليوم الثاني يقام تحدي الاستعراض الحر في حلبة الاستعراض والموجودة في منطقة تل مرعب.

وينتظر القائمون على المنافسة في هذه النسخة من المهرجان مشاركة وإقبالاً كبيراً من مختلف المتسابقين والمغامرين ومحبي تحدي الاستعراض بالسيارات سواء من مواطني الدولة أو من يرغب في المشاركة من الخارج أيضاً، وذلك عبر التسجيل الرسمي في موقع النادي.

احتفال الدولة

وشدد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة النادي على أهمية اعتماد موعد إقامة المهرجان، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني وقال: نرغب في النادي أن نسجل حضورنا بشكل أكبر في كل احتفالات ومناسبات الدولة.

وبالتالي فكرة مهرجان الاتحاد هي فكرة كبيرة وتقدم المشاركة المطلوبة بالنسبة لنا كناد من خلال الاحتفالات المختلفة في الدولة، الفكرة أثبتت نجاحها الكبير في السنوات الماضية واستمر النجاح حتى الآن بثبات إقامة المهرجان، وعن المنافسات قال المزروعي:

تعد هذه الاستعراضات من أكثرها رواجاً بين الشباب وإقبالاً على المشاركة ولذلك رغبنا في أن تكون هي البطولات والرياضات المعتمدة في المهرجان، ودوماً ما نرى أعداداً كبيرة تقبل على المشاركة والتسجيل.

قواعد مهمة

ومن جهته، قال حمدان المزروعي، مدير النادي إن النادي واللجان المنظمة ستقوم بالتركيز في هذه النسخة من المهرجان على وسائل الأمن والسلامة لكافة المشاركين ووضع الاحتياطات المطلوبة من أجل توفير كل عناصر الأمان للمشاركين وفي كافة البطولات .

وقال المزروعي: وضعنا قواعد مهمة وثابتة للمتسابقين في الموقع الرسمي للتسجيل توضح لهم أهم الاشتراطات والقوانين اللازمة لتطبيق معايير الأمن والسلامة لأي مشارك، ولن يكون هناك أي تساهل أو تسامح في هذه الجزئية من اشتراطات المشاركة، حتى نصل بالبطولة إلى الصورة المطلوبة وأن يكون لهذه الرياضة الحضور المنشود في الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني.

وقال المزروعي: خلال السنتين الماضيتين لم نشهد أي حوادث أو عوائق تذكر من خلال المنافسات وبالرغم من ذلك نرغب في أن يكون هناك احتياطات أكبر وأن نطبق كل المعايير العالمية في المنافسة.