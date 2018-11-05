الإسباني أرناوس بطلاً لجولة التحدي للغولف

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حصد الإسباني أدري أرناوس لقب بطولة نهائي جولة التحدي الكبرى في رأس الخيمة، خاتمة جولة التحدي الأوروبية للغولف، التي تقام تحت عنوان «الطريق إلى رأس الخيمة»، وتوج الشيخ فاهم القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، اللاعب الإسباني بكأس البطولة، بحضور هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة. ويمثل هذا الحدث أول بطولة ختامية في جولة التحدي تستضيفها رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف، مع مجموعة تضم أفضل لاعبي الغولف في الدرجة الثانية من الجولة الأوروبية، والذين تجمعوا للتنافس على اللقب.

معدل

وتمكن أرناوس من أن يختتم البطولة تحت المعدل أربع مرات متتالية في الجولات الأربعة للبطولة، لينهي المنافسات بمجموع 17 ضربة تحت المعدل، وبهذا الفوز كسب صاحب الـ 24 عاماً 70.000 نقطة في ترتيب «الطريق إلى رأس الخيمة»، ليقفز من المركز التاسع إلى المركز الثاني، ويضمن وجوده في الجولة الأوروبية في الموسم المقبل، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

نتائج

وفي أبرز النتائج الأخرى، استطاع الإسباني بيدرو فيغويريدو، الحصول على بطاقة الصعود إلى الجولة الأوروبية بشق الأنفس، بعد أن تشارك المركز 13 في البطولة، لينتقل من المركز 17 إلى المركز 15 في ترتيب «الطريق إلى رأس الخيمة». كما أنهى الدنماركي يواكيم هانسن الموسم في المركز الأول في جولة التحدي الأوروبية، بعدما أنهى الموسم بمجموع 222.320 نقطة، بعد حصوله على 30.000 نقطة في رأس الخيمة، ليتصدر ترتيب «الطريق إلى رأس الخيمة» هذا الموسم.

تهنئة

من جانبه، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة: «نهنئ أرناوس بحصوله على أول لقب له في جولة التحدي، بعد تتويجه في بطولة نهائي جولة التحدي الكبري في رأس الخيمة، لعبت هذه البطولة دوراً هاماً في الكشف عن أوراق اعتماد الغولف ووجهات رأس الخيمة، إلى جمهور مؤثر من اللاعبين والضيوف الدوليين، بالإضافة إلى العديد من لاعبي الغولف في المنطقة الذين تابعوا البطولة عن قرب».

صدارة

بدوره، أكد الإسباني أرناوس: الفوز بالبطولة بهذه الطريقة هو شيء لم أفعله من قبل على المستوى الاحترافي، منذ اليوم الأول، تمكنت من الحفاظ على الصدارة، واللعب بشكل جيد، ما يجعل هذا اليوم مميزاً أكثر، وتابع: كل شيء في رأس الخيمة كان رائعاً، وكان الملعب في حالة مذهلة، والضيافة هنا كانت ممتازة، وكانت معاملة الناس لطيفة وودية للغاية.

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