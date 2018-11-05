الرميثي يفتتح الصالة الرياضية لـ«ضباط شرطة الشارقة»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

افتتح أمس اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الصالة الرياضية الجديدة بنادي ضباط شرطة الشارقة والتي تم بناؤها وتطويرها بناء على توجيهات قائد عام شرطة الشارقة، كما حضر الافتتاح عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب عدد من كبار ضباط شرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

اهتمام

وأكد اللواء الشامسي خلال حفل افتتاح الصالة الجديدة، أن اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة والمنبثق من الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية بتطوير الأنشطة الرياضية، ينبع من كون الرياضة تشكل ركناً أساسياً من أركان التدريب والتأهيل الشرطي، حيث تمثل اللياقة البدنية العالية إحدى مقومات عناصر الشرطة من الضباط والأفراد.. ومن هنا كان اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة بتعزيز البنى التحتية من خلال توفير المرافق والملاعب والصالات الرياضية التي تتيح لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد كافة، ممارسة الأنشطة الرياضية في جميع الأوقات، إلى جانب استغلالها في تنظيم الأنشطة الرياضية ضمن برامج الدورات التدريبية، وإقامة الفعاليات والبطولات والمنافسات الرياضية المختلفة.

تطوير

كما وجه قائد عام شرطة الشارقة، الشكر لجميع الذين شاركوا في تطوير وتحديث الصالة الرياضية الجديدة من منتسبي شرطة الشارقة، داعياً إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي توفرها الصالة في تكثيف النشاط الرياضي وبناء القدرات البدنية للعاملين.

يذكر أن، الصالة الجديدة قامت بتصميمها وتنفيذها الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، حيث استغرق العمل في إنجازها ستة أشهر، وتبلغ مساحتها 1879 مترا مربعا، وتتألف من طابقين حيث يحتوي الطابق الأول على صالة لألعاب القوى وحمام جاكوزي وغرفة التدليك وغرفة تبديل الملابس، أما الطابق الثاني فيحتوي على مكاتب الموظفين، وقسم الأنشطة الرياضية وصالة تدريب لرياضة الكاراتيه والجيوجتسو، كما أن الصالة مصنعة بنسبة 60% من مواد معادة التدوير بحيث تكون صديقة للبيئة وتستوعب حوالي 100 متدرب في وقت واحد.