سعيد عبد الغفار: أشكر القيادة على التكليف السامي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع سعيد عبد الغفار، أمين عام الهيئة العامة للرياضة، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ورئاسة مجلس الوزراء، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

مبدياً، فخره واعتزازه بهذا التكليف السامي، داعياً الله العلي القدير، أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة رياضة الإمارات.