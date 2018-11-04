شين مكمان يفجر المفاجأة ويقتنص كأس العالم للمصارعة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

فجّر مفوض سماكداون، شين مكمان، مفاجأة من العيار الثقيل، عبر اقتناصه للقب كأس العالم لمنظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE».

وانطلقت فعاليات البطولة، والتي أقيمت للمرة الأولى خلال المهرجان الكبير، حيث تأهل من فريق عرض الرو في بداية التصفيات، كل من سيث رولينز ودولف زيغلر، أما عن عرض سماكداون، تأهل ذا ميز وري ميستريو، حتى تقابل كل اثنين من ذات العرض، وجاءت نتيجة التصفيات شبه النهائية، بفوز دولف زيغلر من عرض الرو، وذا ميز من سماكداون.

انتهت التصفيات بالنزال النهائي بين ذا ميز ضد دولف زيغلر، بحضور مفوض سماكداون، شين مكمان، ومدير عرض الرو، بارون كوربين، فاجأ ذا ميز، الجمهور بعدم قدرته على استكمال المواجهة، بسبب إصابة ألمت بساقه، ليعلن المذيع الداخلي للحلبة عن دخول شين بدلاً منه.

مفاجأة

جاءت نهاية التصفيات بفوز شين مكمان على زيغلر، وسط صخب كبير من الجماهير السعودية، التي تفاجأت باقتحام مكمان في النهائيات، بعدها احتفل شين مكمان بالكأس مع الجماهير، حتى وصل إلى مدخل الصالة.

بطولة الفرق

ومن جانب آخر، احتفظ فريق «ذا بار»، المكوَّن من النجمين شيمس وسيزارو، ببطولة زوجي سماكداون، عقب تغلبهم على فريق بيج إي وكينغستون.

ساهم العملاق الأسطوري بيغ شو بفوز فريق ذا بار شيمس وسيزارو باللقب مرّة أخرى، وذلك عندما شتت انتباه الضخم بيغ إي والحكم من بعده، قبل أن يوجه له لكمة عنيفة للغاية، كانت كفيلة بإنهاكه، واستفاد شيمس من ذلك، بتوجه ركلة «بروج»، حسمت الموقف لفريق «ذا بار» الذي حافظ على لقبه.

كما حافظ النجم شينسكي نكامورا على لقب بطولة الولايات المتحدة الأميركية عقب تغلبه على روسيف.

وتمكن نكامورا من الحفاظ على اللقب، عبر تنفيذه ضربة ملتوية لخصمه روسيف، الذي كان قريباً من هو الآخر من حسم المواجهة لمصلحته.

تحطيم

وواصل النجم الأميركي أي جي ستايلز، تحطيم الأرقام القياسية، عندما حافظ على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، عقب تغلبه على ساموا جو، لينضم إلى المراتب العشر الأولى لقائمة أطول المصارعين احتفاظاً بهذا اللقب الكبير.