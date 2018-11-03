عجمان تنضم لتحدي دبي للياقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

وقعت دائرة التنمية السياحية أول من أمس في عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي للمشاركة في فعاليات «تحدّي دبي للياقة 30 × 30»، المبادرة التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في موعد جديد، وذلك من 26 أكتوبر حتى 24 نوفمبر 2018.

30 يوم

ويشتمل البرنامج الذي أعدته والذي يستمر على مدار 30 يوماً على فعاليات متنوعة مثل بطولة فلاي بورد وماراثون الجت سكي وحصص اليوغا والكروسفت والزومبا، كما تم اختيار الحديقة الرياضية في منطقة الحميدية كقرية للياقة البدنية تحفّز السكان والزوار والموظفين على اتباع أسلوب حياة صحي.

قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «بداية، أتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على إطلاقه هذا التحدي المبتكر الذي يحفز المنافسة الإيجابية ويشجع جميع أفراد المجتمع على اتباع نظام حياة صحي».

رؤية

وأضاف: «تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، قبلنا تحدي دبي للياقة الذي يشكل جزءاً من الحياة العملية وشعاراً دائماً في مسيرة التنمية السياحية والمجتمعية والاقتصادية والرياضية، وسنعمل على مشاركة جميع موظفي الدائرة في هذه المبادرة الرائدة».

وقال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «نحن سعداء بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي للمشاركة في تحدي دبي للياقة الذي يتماشى مع خطط دائرة التنمية السياحية في عجمان التي تستهدف تكثيف أنشطتها الترفيهية والرياضية بغرض استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار».

وأوضح الجزيري: «هدفنا أن يشارك جميع موظفي القطاع الحكومي والخاص في التحدي، وأن نواصل جهودنا في توعية الموظفين بأهمية الرياضة وجعلها ثقافة يومية، ومحوراً أساسياً على قائمة جدول أعمال كل فرد منهم، لدورها المهم في تعزيز أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية، وتحفيز الطاقة الإيجابية، وتوفر الدائرة جميع أوجه الدعم اللازم للموظفين لتحقيق هذا الهدف».

وتقدم الجزيري بخالص الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق هذا التحدي الذي يشجع جميع أفراد المجتمع على اتباع نظام حياة صحيّ في أجواء مليئة بالمرح والفعاليات المتنوعة.