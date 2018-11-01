100 وفد يطلعون على تحضيرات الألعاب العالمية في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

شهدت العاصمة أبوظبي، ندوة دولية حضرها أكثر من 100 وفد عالمي، يمثلون رؤساء وفود الدول المشاركة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية- أبوظبي 2019، بهدف الاطلاع على الاستعدادات الجارية التي يشهدها الحدث المرتقب الذي تستضيفه أبوظبي من 14 إلى 21 مارس المقبل، وهو أكبر حدث رياضي وإنساني في العالم، وشهدت الندوة حضور ممثلي عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها الإمارات والعراق والكويت وعمان والمغرب، بالإضافة إلى ممثلين من دول أخرى بمختلف قارات العالم.

مكانة عالمية

وبحثت الندوة التي استمرت لمدة 3 أيام، المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات ومكانتها العالمية المرموقة في تنظيم أهم الفعاليات الدولية، ودور اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، وقدمت اللجنة المنظمة لمحة عامة عن الفعاليات التضامنية المصاحبة للحدث، ومنها برنامج المدن المضيفة، الذي يمثل مبادرة دولية خاصة بالأولمبياد الخاص، ويسهم في تحقيق التكاتف والتضامن بين الوفود الرياضية المشاركة في العائلات الإماراتية من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة.

تفاصيل البطولة

وتناولت الندوة عرضاً تفصيلياً للمرافق الرياضية ذات المواصفات العالمية التي تقام فيها منافسات 24 لعبة أولمبية، التي تتوزع في مناطق مختلفة من العاصمة، وذلك تأكيداً على مساعي أبوظبي لتنظيم حدث رياضي وإنساني يليق بسمعة الدولة في تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، ويدعم توجهات الدولة للتعريف بجهود رعاية ودعم أصحاب الهمم واندماجهم في المجتمع، واطلع رؤساء الوفود، على أهم المعلومات الأساسية عن الخدمات اللوجستية مثل عمليات دخول وخروج الوفود، وشبكات المواصلات للتنقل بين مختلف المواقع في جميع أنحاء الدولة، والإقامة، والخدمات الطبية بما في ذلك برنامج «الرياضيون الأصحاء» أكبر برنامج طبي عالمي يقدم خدمات صحية لذوي الإعاقة الذهنية، ووسائل الإعلام والتسويق، وخدمات التجوال في الإمارات السبع للمشاركة في البرامج التضامنية التي تقام بمختلف أنحاء الدولة.

تجربة رائعة

وأكد خلفان المزروعي مدير عام الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 سعادته بحضور رؤساء الوفود، خلال هذه المرحلة من التحضيرات، مؤكداً فخره بما حققته اللجنة من أعمال تنظيمية وقال: يمثل هذا اللقاء الذي يضم أكثر من 100 وفد دولي تجربة رائعة وملهمة تعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به الألعاب العالمية التي تستضيفها الدولة خلال العام المقبل، وخاصة في هذه المرحلة الهامة التي تسبق انطلاق الحدث. ولا شك في أن هذا اللقاء بين رؤساء وفود الدول يشكل فرصة ذهبية للاطلاع على الاستعدادات التي تجريها دولة الإمارات والوفود المشاركة في الأولمبياد الخاص، ونحن على أهبة الاستعداد والتنظيم سيكون بأعلى المعايير.

7500

أشار خلفان المزروعي إلى أن أبوظبي ستستقبل أكثر من 7500 رياضي و3 آلاف مدرب و500 ألف مشجع، وقال: نتطلع لترسيخ قيم الأولمبياد الخاص بين جميع أفراد المجتمع بأسلوب حياة مبنية على التضامن الحقيقي.