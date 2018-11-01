هدى المطروشي: الأسرة أساس النجاح الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكدت د. هدى المطروشي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمبارزة أن النجاح الرياضي يبدأ من الأسرة التي تلعب الدور الأول في اكتشاف البطل وصقل موهبته، مشددة أيضاً على دور الاتحادات في رعاية الموهوبين والتزام اللاعب نفسه لتحقيق الـتألق الرياضي.

وتحدثت المطروشي في الجلسة الثانية التي استعرضت قصص نجاح إبداعية، وتجارب ناجحة وتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشابات العربيات لتحقيق النجاح في المجال الرياضي، كما تحدثت إلى جانبها البطلة المصرية آية مدني بطلة العالم في الخماسي الحديث، وعضو لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية.

كما استعرضت المطروشي التحديات التي واجهتها لتحقيق الأهداف التي تعمل عليها وهي: إعداد البطلة الأولمبية بداية من المنزل، وجعل الرياضة في متناول الجميع، ودعم المواهب الرياضية واحتضانها (من خلال حاضنات الرياضة)، تأسيس مجلس المستقبل لوضع الخطط والرؤى المستقبلية، ودعم إنشاء صندوق موحد للرعاية يدعم الألعاب الفردية.

مسيرة

بدورها، استعرضت آية مدني تجربتها مع الاتحاد الدولي للسباحة وكيف استطاعت أن تتغلب على كل التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها الرياضية، وعن البرامج التي تعمل على إدارتها لتطوير الرياضة بين الشباب في الفترة الحالية.

وتحدثت مدني عن الصعوبات التي واجهتها في حياتها الرياضية مثل التوفيق بين الدراسة والرياضة والتغلب على الإصابات، موضحة أن قرار منع ارتداء الحجاب في بعض الألعاب كان أهم التحديات الذي واجهته في مشوارها الرياضي ونجحت في إثبات أن الحجاب ليس عائقاً أمام التألق، وقالت: الرياضة للجميع بغض النظر عن اللون والنوع والديانة والأصل.

جهود

وخصصت الجائزة الجلسة الثالثة والأخيرة للجهود الدولية في مجال تمكين الشباب، وحملت عنوان (تمكين الشباب في المنظمات الدولية)، حيث تم اختيار منظمة «اليونسكو» لتسليط الضوء على جهودها في هذا المجال، وقامت كارولين باكستر تريس المستشار المتخصص للشباب والرياضة باليونسكو ومؤسس اللجنة المعنية بالشباب والرياضة في آسيا والمحيط الهادي، باستعراض الجهود الدولية التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية.

وتعد الندوة من أهم الفعاليات التي تنظمها الجائزة سنوياً ويتم دعوة نخبة من المتحدثين في مختلف الجوانب الرياضية من أصحاب التجارب الإبداعية الناجحة لتسليط الضوء عليها والتحاور مع صنّاعها بما يحقق أهداف الجائزة في ترسيخ الإبداع كنهج في العمل الرياضي.