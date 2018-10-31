استاد محمد بن زايد جاهز لـ«كلاسيكو السودان»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت اللجنة المنظمة لكلاسيكو السودان، عن جاهزية استاد محمد بن زايد للحدث الذي يجمع قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ يوم الجمعة المقبل، بتمام الساعة الثامنة مساء، كما سيشهد المباراة وسيتوج بطل الكلاسيكو اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام المباراة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتعزيزاً لمكانة العلاقات والروابط التاريخية والمصيرية التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية السودان، وذلك بالتزامن مع عام زايد.

تحديد البوابات

كما حددت اللجنة المنظمة بوابات دخول الجماهير لحضور اللقاء المرتقب، حيث تفتح أبواب الملعب من الساعة الرابعة عصراً، أي قبل 4 ساعات من ركلة البداية.

وحددت اللجنة البوابات 9 - 10 - 11 -12 - 17 (على يمين المقصورة) لدخول جماهير الهلال، وستكون بوابتا 10 - 11 خصيصاً للعائلات، فيما ستدخل جماهير المريخ من بوابات 21 - 26 - 27 - 28 - 29 وستكون بوابتا 27 - 28 خصيصاً للعائلات. وتنتظر جماهير «كلاسيكو السودان» سيارتين مقدمتين من المسعود للسيارات، إضافة إلى 60 جهازاً إلكترونياً سيتم السحب عليها بين شوطي المباراة.

في المقابل ستقام يوم غد الخميس، المؤتمرات الصحفية التقديمية الفنية لـ«كلاسيكو السودان»، في تمام الساعة 12 ظهراً، فيما تعقد ندوة «كيف تعود الكرة السودانية للواجهة؟» في نفس المكان في تمام الساعة 2 ظهراً.

احتفاء بالإعلاميين

من جهة أخرى يحتفي مجلس أبوظبي الرياضي بالإعلام الرياضي السوداني، وقدامى الرياضيين الذين خدموا في الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية، في الثانية من ظهر اليوم بفندق سوفتيل الكورنيش بالعاصمة أبوظبي، على هامش لقاء «كلاسيكو السودان» الذي يجمع القطبين المريخ والهلال بمناسبة عام زايد بعد غد الجمعة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي.

ويأتي حفل التكريم الذي يشمل العاملين في مجال الإعلام الرياضي أكثر من عشر سنوات، بجانب قدامى الرياضيين في مختلف الألعاب على مستوى الأندية والمنتخبات من العاملين حالياً والمتقاعدين، وأسر الرموز الإعلامية السودانية الذين انتقلوا إلي رحاب الله، بمبادرة من مجلس أبوظبي الرياضي مستضيف ومنظم حدث «كلاسيكو السودان».

وتضم قائمة المكرمين في الحفل أكثر من 50 شخصية إعلامية ورياضية، وسيتخلله كلمات متبادلة من المجلس والمكرمين.

ندوة رياضية

تحتضن قاعة المؤتمرات الصحفية بمجلس أبوظبي الرياضي في الواحدة من ظهر غدٍ الخميس، ندوة حول «الطريق نحو عودة الكرة السودانية للواجهة» والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع جمعية الصحفيين بالدولة، تزامناً مع مباراة «كلاسيكو السودان» بين فريقي المريخ والهلال والمقررة مساء بعد غد الجمعة باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

تأتي الندوة ضمن احتفالات عام زايد 2018 وبرعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

ويتحدث خلال الندوة الكابتن خليفة سليمان المحلل الفني ومشرف القطاع الرياضي السابق بالعين، وفوزي التعايشة مدرب الأهلي دبي السابق ومشرف المراحل السنية، وشمس المعارف بخيت المستشار القانوني بمجلس دبي الرياضي، ومازن أبو سن مستشار رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، ومحمد الجوكر مستشار التحرير بصحيفة البيان، وكمال طه رئيس القسم الرياضي الأسبق بصحيفة الخليج.

زيارة

نظم مجلس أبوظبي الرياضي زيارة رسمية للوفود السودانية إلى مسجد الشيخ زايد الكبير، والتي شملت ممثلي اتحاد الكرة السوداني وفريقي الهلال والمريخ، حيث اطلعت الوفود على واحد من أهم المعالم الثقافية في الإمارات.