«هذه رياضتي» يحفز المرأة للتفاعل مع كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» برنامج «هذه رياضتي» والذي يستهدف تحفيز المرأة على المشاركة والتفاعل الرياضي ولعب أدوار مختلفة في كرة القدم بجانب مختلف الرياضات الأخرى، وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات كأس آسيا .

وقال عارف العواني مدير البطولة: كأس آسيا تلعب دوراً حيوياً في إلهام المجتمع بجميع فئاته وشرائحه ليكونوا عنصراً بارزاً وفاعلاً في الحدث القاري، وتساهم مبادرة «هذه رياضتي» التي تأتي ضمن الحملات الترويجية والتثقيفية لكاس آسيا للاستفادة من الأثر المجتمعي للبطولة، حيث تساهم في الكشف عن الفرص المهمة للمرأة وأهمية إشراكها وتسجيل حضورها في الحدث القاري. وأضاف: يواكب الاهتمام الذي تبديه الشريحة النسائية تجاه الرياضة، العديد من الفرص الذي يبرزها هذا البرنامج الذي يعد الطريقة المثالية لتحفيز المشاركة المستمرة والموسعة.

تم إطلاق البرنامج خلال جلسة حوارية عامة في استاد العين بمشاركة مجموعة متنوعة من السيدات في حوار حول تصوراتهن عن دور المرأة في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على مجموعة من الأدوار المهمة للمرأة في صناعة كرة القدم والرياضة بشكل عام.