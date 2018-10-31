الرميثي يثمن تعيين عبدالغفار أميناً عاماً لهيئة الرياضة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 21 اكتوبر الجاري، والذي يقضي بتعيين سعيد عبدالغفار حسين بمنصب أمين عام الهيئة العامة للرياضة، خلفاً لإبراهيم عبدالملك محمد.

ثقة القيادة

وأشاد معاليه بثقة القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، و رئاسة مجلس الوزراء، بتكليف سعيد عبدالغفار حسين بمنصب أمين عام الهيئة العامة للرياضة.

مهام كثيرة

وأضاف معالي محمد خلفان الرميثي، بأن هناك الكثير من المهام تنتظر الأمين العام في منصبه الجديد، متمنياً أن يكون هناك تعاون إيجابي وفعال بينه وبين جميع القيادات والاتحادات الرياضية بالدولة، للنهوض بالرياضة الإماراتية بشكل مشرف، مشيراً إلى امتلاك عبدالغفار الكثير من الخبرات الرياضية الإدارية الكبيرة، والتي تجعله قادراً على تولي زمام الأمانة العامة للهيئة، وقيادة دفة الرياضة بالشكل الإيجابي، والعمل ضمن استراتيجية الهيئة الحديثة، المنبثقة من رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

أبرز الكوادر

ويعد عبدالغفار، واحداً من أشهر وأبرز الكوادر الرياضية الوطنية، وله سجل إداري حافل بالمناصب المتنوعة، ما جعله الشخصية الأبرز في رسم رياضة الإمارات، حيث سبق له تولي مهام مرموقة في نادي الشباب ( قبل الدمج)، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد كرة القدم، واللجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون الجديد للرياضة، وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قبل أن يقع عليه الخيار ليكون أميناً عاماً للهيئة العامة للرياضة، كما تقلد عبدالغفار عدداً من المناصب الرياضية الدولية، وترأس وعمل عضواً في لجان عديدة أشرفت على بطولات دولية في كرة القدم وغيرها من الرياضات.