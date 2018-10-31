المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

بدعوة من الأمانة العامة لجائزة الإبداع الرياضي، وبهدف المساهمة في تمكين شباب الوطن في جميع المجالات، يشارك في تنظيم الندوة عدد من المتطوعين من مجلس دبي للشباب، وتم تنظيم ورشة عمل للمتطوعين حضرها ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مدير الجائزة، وحمد جاسم وأحمد السويدي من مجلس دبي للشباب.

حيث تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الجائزة على دعم الشباب الرياضيين، وكذلك جميع شباب الوطن من خلال الجوائز المخصصة للمبدعين رياضياً أو من خلال تمكين الشباب للعمل وتولي المسؤوليات التنظيمية في بعض الفعاليات، وكذلك حرص الأمانة العامة للجائزة على التعاون مع مجلس دبي للشباب الذي يقوم بدور مهم لتمكين الشباب وزجهم في مختلف الفعاليات، سيما وأن شعار الدورة العاشرة للجائزة ومحور ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي هو «تمكين الشباب في المجال الرياضي».

كما تم في اللقاء وورش العمل التأكيد على أن نهج الجائزة يؤكد نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتمكين الشباب والناشئين، حيث تم في الدورة الماضية التعاون مع مدرسة دبي الوطنية وإشراك عدد من طالباتها في بعض جوانب التنظيم، وكذلك تنظيم ورشة عمل لهن لزيادة خبراتهن في مجال تنظيم الفعاليات والملتقيات الرياضية.

وتم في ورش العمل تقديم شرح وافٍ عن الجائزة والدور الرائد الذي تقوم به، لتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وكذلك عن دور ندوة الإبداع الرياضي في نشر ثقافة الإبداع الرياضي من خلال استضافة شخصيات رياضية إماراتية وعربية ودولية من القياديين والإداريين والرياضيين وممثلي مؤسسات رياضية دولية لتسليط الضوء على تجاربهم الناجحة.