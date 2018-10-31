رجبي الفتيات سابع البطولة الآسيوية في الهند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عادت بعثة منتخب الإمارات للرجبي من الهند بعد انتهاء البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي تحت 18 سنة، التي أقيمت بمدينة أوديشيا، وشارك بها 12 دولة آسيوية، حيث حصلت الصين على المركز الأول وهونغ كونغ على المركز الثاني، وحصل منتخبنا على المركز السابع في أول مشاركة خارجية له، حيث تم تكوينه قبل أقل من ثلاث سنوات، وهو يعد امتيازاً، خاصة أن منتخبنا في بطولتين سابقتين أقيمتا بالإمارات كان يحتل المركز الأخير (الثاني عشر).

تميز

وقد ظهرت بصورة لافتة من لاعباتنا خلال هذه البطولة اللاعبة حصة الحمادي، واللاعبة فاطمة السويدي كابتن المنتخب، والتي كانت تريد الاستمرار في الملعب رغم الإصابة في المباراة الأخيرة، واللاعبة آمنة مال الله، والتي بذلت مجهوداً كبيراً وطموحها أن تكون عضو مجلس إدارة الاتحاد، وهي بالجامعة الآن، واللاعبات الصاعدات شوق أهلي وفاطمة البلوشي، والتي أحرزت (اثني تراي) وآمنة أحرزت (تراي)، وسوف تنضم للمنتخب أسماء الزعابي كابتن المنتخب وباقي اللاعبات التي حالت ظروف السفر عن مشاركتهن.

قوة

وقدم منتخبنا أمام منتخب سريلانكا مباراة من أقوى المباريات التي خاضها، واستطاع الفوز على المنتخب السريلانكي بنتيجة كبيرة 22 - صفر.