«تايكواندو الشارقة» يتزعم بطولة الصداقة الإماراتية الكورية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أقام اتحاد التايكواندو بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالدولة، بطولة الصداقة الإماراتية الكورية الثالثة، (بطولة السفير الكوري)، وذلك بمركز شباب الشارقة، وحضر البطولة سفير كوريا بالدولة بارك كانج هو، وأحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد، وزايد خليفة السويدي نائب الرئيس، وراشد الخديم الأمين العام للاتحاد، وإسماعيل علي حماد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان عبد الرحمن عبدالله عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وحقق فريق التايكواندو بنادي الشارقة الرياضي العلامة الكاملة وفاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بعد أن فاز في جميع الفئات (ناشئين، شباب، رجال)، فيما جاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً ونادي اتحاد كلباء ثالثاً، وقدم فريق العروض الكوري، عرضاً مميزاً نال رضا واستحسان الحضور.

وأهدى المهندس سليمان عبد الرحمن عضو مجلس إدارة النادي رئيس الألعاب الفردية الفوز إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، مبيناً أن سموه يظل الداعم الأول للألعاب الفردية، وقال: نعمل بكل ما لدينا من أجل أن تكون الألعاب الفردية بالنادي في الصدارة دائماً، ومجلس الإدارة برئاسة سالم عبيد الشامسي، كان لهم دور كبير في تسخير كل مقومات النجاح، ولا يتوانى في دعم الألعاب الفردية ومتابعته وحرصه الدائم على تفقد الألعاب.

ونأمل أن تمضي مسيرة الألعاب الفردية وتحقق أهدافها المرجوة بالتتويج والفوز بالبطولات، وفريق التايكواندو بالنادي من الفرق المميزة، وظل يحقق إنجازات متواصلة، لدينا لاعبين على درجة عالية من الكفاءة في كل الفئات رجال وشباب وناشئين، الفريق حقق عدداً من الميداليات الدولية، الجهاز الفني بقيادة عبدالله حاتم يقوم بعمل كبير ويسخّر كل خبرته وجهده لخدمة الفريق ووضع لاعبينا في قمة الجاهزية دائماً.