شافيللي يحجز بطاقة التأهل إلى غولف موانئ دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الأميركي زاندر شافيللي إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد فوزه المثير على مواطنه طوني فينوا في مباراة فاصلة في البطولة العالمية الصينية، ليحجز بطاقة التأهل للمرة الأولى في مسيرته في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويختتم موسم الجولة الأوروبية على ملاعب عقارات جميرا للغولف من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وحقق شافيللي الانتصار في توقيت حاسم من الموسم ليضمن تواجده ضمن قائمة البطولة التي تحتفل بنسختها العاشرة في دبي هذا العام ويشارك فيها حصرياً أفضل 60 لاعباً على مدار الموسم، وذلك بتقدم شافيللي من المركز 22 إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 3,092,485 نقطة.

وحصل جاستن روز بطل النسخة الماضية على المركز الثالث لينتقل من المركز 15 إلى المركز العاشر بمجموع 2,265,016 نقطة ويصبح مؤهلاً للحصول على جائزة «السباق إلى دبي» الإضافية والتي تقسم بين أصحاب المراكز العشرة الأوائل في الترتيب النهائي عند ختام بطولة جولة موانئ دبي العالمية المقبلة.

وحقق التايلندي كيراديك أفيبارنرات المركز الرابع في البطولة، ويتقدم من المركز 18 إلى المركز 14 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 2,017,450 نقطة، وبرغم حصول فرانشيسكو موليناري على المركز 43 في البطولة، مازال الإيطالي متصدراً ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 4,709,920 مع تبقي ثلاث محطات فقط، على البطولة الختامية للموسم في عقارات جميرا للغولف بدبي.