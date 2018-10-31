الأرقام القياسية تزيّن مدخل مقرّ شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عند الدخول إلى مدخل الاستقبال الرئيسي بالقيادة العامة لشرطة دبي، فإنك سوف تتفاجأ بعدد كبير من شهادات الأرقام القياسية لموسوعة غينيس، والتي قامت شرطة دبي بكسرها في مختلف الفعاليات، خاصة في المجال الرياضي.

ومن ضمن هذه الشهادات، الأرقام التي تم تحطيمها خلال النسخة الأولى من «تحدي دبي للياقة البدنية» العام الماضي، وهي تحطيم الرقم القياسي بعدد المؤدين لتمارين «بيربي» الرياضية، وتحطيم الرقم القياسي في جر طائرة تابعة لـ«طيران الإمارات» «إيرباص A380» تزن 302.68 طن لمسافة 100 متر، وتحطيم الرقم القياسي لعدد المشاركين في سباق الكراسي المتحركة لمسافة الميل لأصحاب الهمم وأقرانهم من الأسوياء، من خلال «تحدي الميل لأصحاب الهمم».