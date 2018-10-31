منتخب الشطرنج يدشن مشاركته في بطولة العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني للشطرنج مشواره في البطولة العربية للمراحل السنية من 8 إلى 20 سنة، بمدينة الحمامات بجمهورية تونس الشقيقة، والتي تستمر حتى يوم 4 نوفمبر المقبل، وشهدت لوائح البطولات تعديلات بدمج فئتي 12 و14 سنة للإناث وكذلك فئتي 18 و20 سنة الإناث، وجاءت النتائج الأولية مبشرة في معظم الفئات في الجولات الأولى.

وتصدر سالم جاسم في فئة تحت 8 سنوات بعد الجولة الثانية بعدما حصل على العلامة الكاملة بعد فوزه على التونسي عمر مليك في الجولة الأولى والمغربي سعد بولاسي في الجولة الثانية، وفي فئة تحت 10 سنوات نجح لاعبنا سعود جابر الزرعوني في الحصول على العلامة الكاملة في أول جولتين بالفوز على التونسي شادي كوردا والفلسطيني سدير محمد، وتربع خليفة خالد على قمة فئة تحت 12 سنة، بعدما فاز في أول مباراتين، بعد فوزه على الجزائري فتح الله أسياني والتونسي سيف نجاري.

وتفوق عمار السدراني ومحمد سعيد اليليلي في فئة تحت 14 سنة، بعدما نجحا في مواصلة المسيرة القوية في البطولة من الجولة الأولى، حيث فاز عمار السدراني على الجزائري ياريستان والعراقي زياد علاء وفاز محمد سعيد اليليلي على التونسي محمد أميني والعراقي صابر بولا.

وحصد سالم أحمد سالم العلامة الكاملة في أول جولتين بفئة تحت 16 سنة، فيما حقق عمران الحوسني فوزا واحدا، في الوقت الذي حقق سلطان الزعابي فوزا وتعادلا في أول جولتين في فئة تحت 18 سنة، واعتلى علي عبدالعزيز قمة فئة تحت 20 سنة بالفوز في أول مباراتين.

نتائج

أما على مستوى نتائج الإناث في البطولة، فقد حققت حور ناصر نقطة واحدة في أول مباراتين، في فئة تحت 8 سنوات، وحصلت أبرار محمد المازمي على 1.5 نقطة من فوز وتعادل في أول جولتين، في فئة تحت 10 سنوات، وفي الفئة المدمجة تحت 12 و14 سنة، تربعت لاعبتنا لطيفة الدرمكي على الصدارة بالفوز في أول جولتين، وسجلت ريان محمد نقطة واحدة في أول جولتين، وهو رصيد عائشة سيف آل علي، وفاطمة سيف آل علي نفسه.

وفي فئة تحت 16 سنة سجلت وافية درويش وأمل فاضل الشامسي 1.5 نقطة في أول جولتين بالتعادل في مباراة والفوز في الأخرى، وفي الفئة المدمجة تحت 18 و20 سنة، سجلت عائشة سرحان المعيني نصف نقطة في أول جولتين.

وأعرب حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج عن سعادته بالنتائج التي تحققت في أول جولتين، وقال: جميع النتائج في الاتجاه الصحيح ورغم أننا نطمح للصدارة من البداية إلا أن المشوار لايزال طويلا في البطولة، والأهم أن نكمل المسيرة بقوة البداية نفسها والجميع متفائل ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا والجهاز الفني.

وأضاف أن البطولة تسير بشكل جيد من النواحي التنظيمية والفنية وأيضا على مستوى التحكيم، وهناك تعاون بين الجامعة التونسية للشطرنج، والاتحاد العربي لإنجاح الحدث والذي يمثل تمهيداً لبطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ونطمح أن يستفيد الجميع من هذا التجمع العربي.