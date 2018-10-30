3 ذهبيات تمنح جورجيا لقب «غراند سلام للجودو»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أسدل الستار مساء أمس، على بطولة عام زايد «غراند سلام أبوظبي للجودو»، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في نسختها العاشرة، التي شهدت مشاركة 61 دولة، وأسفرت نتائج البطولة، عن تتويج جورجيا بالمركز الأول في البطولة، بعد إحرازها 3 ميداليات ذهبية، وتقديمها لمستويات نالت أعجاب الحضور، وأحرزت روسيا المركز الثاني بنيلها ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية، ولم يحالف التوفيق لاعب منتخبنا الوطني توما، رغم نجاحه في بلوغ المراحل الختامية.

حضر الختام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الكويتي عبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي للدول المشاركة في الحدث العالمي، وعدد كبير من المهتمين برياضة الجودو.

نتائج

وشهدت نتائج جولة الختام أمس، عدداً من المفاجآت في الأوزان المختلفة، وكان أول فوز من نصيب الكساندر كوكلاغ من صربيا بالميدالية البرونزية في وزن تحت 90 كلغم، بعد تغلبه على كوديجو نهابالي «أوكرانيا»، وفي المباراة الثانية من ذات الوزن، خسر لاعب منتخبنا الوطني توما لمصلحة محمد علي من أزربيجان، الذي نال البرونزية بعد مباراة قوية، وكانت الآمال عريضة على توما في المباراة، لتحقيق الفوز بالميدالية، لكن منافسه الذي يتمتع بإمكانات عالية، نجح في انتزاع الميدالية.

وفي وزن تحت 90 كلغم رجال، فاز الروسي ميخائيل اجولينكوف بالميدالية الذهبية في مواجهة مع كريستزان توث من هنغاريا، ونجحت الصينية الصاعدة ما زانجاو في الحصول على الميدالية البرونزية في وزن تحت 78 كلغم سيدات، بعد الفوز الذي حققته على كيرين ستيفن من هولندا.

وفي ذات الوزن للسيدات، فازت جوسي «هولندا» بالميدالية الذهبية، بعد تغلبها على ناتاليا «ألمانيا»، خلال مواجهة جذبت الجماهير، وشهدت تنافساً قوياً بين البطلتين.

وفي وزن فوق 100 كلغم رجال، نجح الهولندي هينيك في الفوز بالميدالية البرونزية السادسة له في مسيرة بطولات غراند سلام، بعد فوزه على تسيارتيكي من بلاروسيا، وفي المباراة الختامية على ذهب فوق 100 كلغم رجال، حقق الروسي إينال تاسويف، فوزاً أصاب الجميع بالحيرة، عندما تغلب على منافسه الشيكي لوكاس في 5 ثوانٍ فقط، لينال الميدالية الذهبية، محققاً زمناً قياسياً غير مسبوق في بطولات الغراند سلام، والذي كان مسك ختام المنافسة.

تصفيق وإشادة

وعقب نهاية المنافسات وتكريم الفائزين في البطولة الكبرى على مستوى العالم في الجودو، ضجت القاعة بأهازيج الأفراح، تعبيراً عن نجاح الحدث الذي حظي بإشادات عالمية.

كتب المجري فايزر رئيس الاتحاد الدولي شهادة النجاح لنسخة أبوظبي، من خلال الإشادة بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة العليا المنظمة، ذاكراً أن ذلك انعكس إيجاباً على البطولة بشكل عام، لتكون واحدة من أفضل بطولات غراند سلام، وأشاد بحفاوة استقبال البعثات، وقال «هذا الأمر ليس غريباً على دولة الإمارات».

الأكثر تميزاً

فيما وصف محمد مريجة مدير التدريب والتعليم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للجودو، النسخة العاشرة من بطولة عام زايد غراند سلام، بأنها الأكثر تميزاً في تاريخ بطولات الجائزة الكبرى، جراند سلام، ذاكراً أنها جمعت بين التنظيم الاحترافي الراقي والمستوى الفني العالي في جميع الأوزان.

وقال مريجة: نتقدم بالشكر لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، ولاتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة المنظمة، على النقلة التنظيمية الكبيرة، والتي تفوقت فيها أبوظبي على نفسها، وأعتقد أن الخبرة التراكمية الكبيرة التي توفرت لاتحاد المصارعة والجودو، من خلال تنظيمه للبطولة في العشر سنوات متواصلة، منذ أن كانت غراند بري، ثم بعد ترفيعها إلى غراند سلام، هذا فضلاً عن استضافة بطولات عالمية للعبة، كلها عوامل ساعدت في التألق ونجاح النسخة العاشرة.

وأضاف: نسخة أبوظبي تميزت بوجود عدد كبير من الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم، وظهور وجوه جديدة في معظم المنتخبات التي بدأت عملية الإحلال والإبدال، عقب أولمبياد ريو 2016، لصناعة أبطال جدد للتحضير لأولمبياد طوكيو المقبلة.

وأضاف: هذا الوضع جعل المنافسة قوية والمستويات متقاربة، والصراع كان قوياً لحصد النقاط المؤهلة إلى الأولمبياد، لذلك، فإن هذه النسخة كانت الأكثر تميزاً.

يوم الصداقة

احتفل الاتحاد الدولي للجودو، بيوم الصداقة والتسامح، على هامش بطولة عام زايد، بعد أن جاء اختيار عاصمة دولة الإمارات أبوظبي لإقامة الاحتفال العالمي السنوي، والذي يتزامن مع استضافة البطولة، والذي يتم خلاله تكريم أبرز الشخصيات التي ساهمت في زيادة قاعدة اللعبة على مستوى العالم، لتكريمها بدرع المحبة والسلام.