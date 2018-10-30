انطلاقة كأس هوكي الجليد العالمية في دبي غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق بطولة كأس خارلاموف لهوكي الجليد العالمية في تمام الساعة السابعة من مساء الغد، على حلبة الجليد بمول دبي، تقام البطولة التي تعد أكبر بطولة هوكي جليد في الإمارات برعاية مجلس دبي الرياضي، وتستمر فعالياتها حتى الثاني من نوفمبر.

تم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله غازي المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، وحميد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وإليا رايفسكي نائب القنصل في القنصلية العامة للاتحاد الروسي في دبي والإمارات الشمالية، وفلاديمير بوردون رئيس نادي الإمارات لهوكي الجليد، وفريزر ماثيوس مدير فريق مايتي كاميل الكندي، وأليكسي دييف لاعب في نادي سبوتيما الروسي لهوكي الجليد.

لقاء

ويلتقي في الساعة السابعة مساء غد منتخبنا الوطني مع الفريق الروسي، كما يلتقي في الساعة التاسعة فريق كندا مع فريق نجوم أوروبا الشمالية لاتفيا والسويد، ويشارك في البطولة أشهر لاعبي هوكي الجليد في العالم، يتنافسون ضمن أبرز فرق هوكي الجليد وهي: فريق روسيا، فريق كندا، وفريق نجوم أوروبا الشمالية التي يجمع دولتي لاتفيا والسويد، بالإضافة إلى فريق منتخبنا الوطني لهوكي الجليد.

كما يلتقي في الساعة السابعة مساء بعد غد فريق روسيا مع فريق نجوم شمال أوروبا، كما يلتقي فريق منتخبنا الوطني مع فريق كندا، وتقام يوم الجمعة المقبل مباراة تحديد المركز الثالث في الساعة الرابعة مساء، كما تقام في الساعة السادسة مساء المباراة النهائية التي تحدد البطل.

ويشارك في البطولة نجم هوكي الجليد الأسطورة الروسي فاليري كامينسكي الذي حصل على ثلاثة ألقاب في بطولة العالم لهوكي الجليد، وذهبية الألعاب الأولمبية الشتوية، كما يشارك أندري نيكوليشين الذي سجل هدف الفوز لروسيا في بطولة العالم عام 1993 ويلعب معه نخبة من نجوم اللعبة مثل ألكسندر خارليموف، مكسيم بتروف، وإيجور ميخائيلوف.

إضافة

من جانبه، قال غازي المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في مجلس دبي الرياضي: «إن بطولة كأس خارلاموف للهوكي على الجليد هي إضافة رائعة إلى أجندة فعالياتنا الرياضية في دبي، كما أنها تؤكد على مكانة دبي كمركز رياضي يلبي احتياجات الناس من جميع أنحاء العالم، فبرغم شهرة الإمارات بسعة الصحراء وطقسها الساخن إلا أنه يوجد لدينا أيضاً دوري هوكي جليدي نشط ومنحدر تزلج أيضاً، لذلك توفر دبي جميع الرياضات للرياضيين من مختلف الفئات بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها أو أي جزء من العالم جاءوا منه، ففي دبي الرياضة مستمرة على مدار العام فنحن نتميز بأن لدينا موسماً خارج الموسم».

سعادة

ومن جانبه قال فلاديمير رئيس رابطة هوكي الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة أرت ميديا المنظمة للحدث: «نحن سعداء بشراكتنا مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم بطولة كأس خارلاموف لهوكي الجليد التي تعد أكبر بطولة هوكي جليدية يتم تنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تنظيمها برعاية المجلس وبالتعاون مع القنصلية العامة للاتحاد الروسي في دبي والإمارات الشمالية».

مشاركة

وأضاف: «لقد تلقينا الدعم الكامل من رابطة هوكي الإمارات واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، حيث سنحرص سوياً على تكوين فريق إماراتي خالص يمكن أن يشارك في دوري الهوكي العالمي وغيرها من بطولات هوكي الجليد حول العالم، هذا هو حلمنا في رابطة الهوكي الإماراتية، وهذا هو السبب في أننا نشجع الأطفال من خلال السماح لهم بلعب مباراة في أول يومين من البطولة، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 7 مساءً، قبل أن يخرج اللاعبون إلى حلبة التزلج من الساعة 7 مساءً. نريد تعزيز رياضة هوكي الجليد بين جيل الشباب والسماح للمزيد والمزيد من الأطفال بممارسة هذه الرياضة الرائعة».

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تم إطلاق اسم خارلاموف على البطولة نسبة للاعب الهوكي الروسي الكبير المشهور فاليري خارلاموف، الفائز بالبطولة العالمية ثماني مرات على مدار ثماني سنوات متتالية، كما فاز بالبطولة الأوروبية لسبع سنوات متتالية، وفاز أيضًا في البطولة الأولمبية الدولية مرتين متتاليتين، ويعد المدرب للمدرسة الرياضية الشهيرة سي إس كيه ايه في اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية (ي اس اس ار) وفي روسيا الحديثة، حيث تم دمج أفضل التقاليد الآن في رابطة الهوكي لدولة الإمارات العربية المتحدة.