بن ثعلوب سفير الجودو للسلام والصداقة

المصدر: أبو ظبي - أحمد عيسى

اختار الاتحاد الدولي للجودو محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، سفيراً للسلام والصداقة، ومنحه شهادة العضوية الشرفية للاتحاد الدولي الموقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للجودو، والتي يتم منحها للأشخاص المؤثرين والداعمين للعبة على مستوى العالم.

وأكد بن ثعلوب أن اختياره من جانب الاتحاد الدولي لمنحه هذا الوسام هو محل فخر واعتزاز له، كأول إماراتي يحصل على مثل ذلك الوسام الرياضي الدولي الرفيع المستوى، مشيرا إلى أن التقدير ليس لصفته الشخصية، بل لدولة الإمارات التي تؤكد من يوم لآخر ومن مناسبة لأخرى بأنها بلد الصداقة والتسامح والسلام.

وقال: الإمارات كانت ولا زالت محطة يتوقف أمامها دعاة السلام، ودولتنا أرسى دعائمها المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير قيادتنا الرشيدة على خطاه ، وأخذت على عاتقها العمل على أن تكون أرض الإمارات أرض خير ومحبة، يلتقي حولها شعوب العالم.

وتقدم بن ثعلوب بالشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجري فايزرعلى الثقة الكبيرة من جانب الاتحاد الدولي ، وتقديره للجهد الكبير الذي تبذله الإمارات للارتقاء بالرياضة ككل، ولعبة الجودو على وجه الخصوص، وقال: حصول الإمارات على هذا الشرف والوسام الرفيع، يعد مكسباً للدولة وللرياضة الإماراتية التي نفخر بأننا ننتمي لها، وأن نخدم الوطن عبر بوابتها المحلية والدولية.