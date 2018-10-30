10 آلاف حقيبة للمشاركين في الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وقعت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة وشركة المسعود، وبرستيج للخياطة، اتفاقية تعاون تقضي بإنتاج 10 آلاف حقيبة تصنع بأيدي أصحاب الهمم لتوزع على المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، وتفقدت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص ورش العمل أمس بمقر المؤسسة، وبحضور مسؤولين من اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص.

جرى التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجيي بين المؤسسة و«المسعود» وذلك بهدف تعزيز إنتاج أصحاب الهمم، وتعزيز الفائدة في مجالات تنمية مهارات الطلاب منتسبي المؤسسة، وقع الاتفاقية عن مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام وعن مجموعة المسعود، مسعود رحمة المسعود نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، حضر مراسم التوقيع المهندس حمد علي الظاهري من دائرة تنمية المجتمع، وطلال الهاشمي المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الوطني الإماراتي عضو مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، والمهندس إبراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي لساعد.

اتفاق

ينص الاتفاق بين الجانبين على إنتاج 10 آلاف حقيبة سيتم تسليمها نهاية فبراير من العام المقبل لتوزيعها على المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» والذي ستحتضنه العاصمة خلال الفترة من 8 وحتى 22 مارس من العام المقبل، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسط مشاركة 7000 رياضي و3000 مدرب يمثلون أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم.

فخر

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نفخر بمشاركة رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي في مشروع استوديو التصميم في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ونثمن الدور المهم لهذه المشاريع التي تساهم في دعم حركة تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال ويساهم في تنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية وهو أحد محركات الأولمبياد الخاص الإماراتي الرامية إلى إعطاء اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية مختلف الفرص التطويرية لهم في مجال الرياضة والمجالات الأخرى».

شكر

وأضافت معالي وزيرة دولة لشؤون الشباب، نتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة على جهودهم الحثيثة في المؤسسة التي نعدها من أهم الشركاء للأولمبياد ونعمل معهم يداً بيد لكل ما فيه خير لأصحاب الهمم في الدولة.

كما أكدت معاليها أن الدولة وعاصمتها أبوظبي جاهزة لاستقبال الحدث العالمي للألعاب العالمية، على كافة الأصعدة وأن منتخب الإرادة جاهز لخوض منافسات البطولة، والطموح هو اعتلاء منصات التتويج، وتحقيق أرقام قياسية للدولة.

سعادة

من جانبه، أعرب عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة عن بالغ سعادته بما يقدمه منتسبو المؤسّسة أصحاب الهمم من عمل جاد وفعلي لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه المؤسّسة بتمكين ودمج منتسبيها في المجتمع وإسهامهم الإيجابي في مسيرة التنمية على أرض الدولة، وتقديمهم هذا العمل الذي يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بإشراف ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وتماشياً مع خطة المؤسسة الاستراتيجية المنبثقة عن خطة حكومة أبوظبي الاستراتيجية بتوفير فرص عمل لفئات أصحاب الهمم تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وكترجمة لمبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية.