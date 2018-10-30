حمدان بن محمد: أتمنى المزيد من الانتصارات في البطولات العالمية

المصدر: دبي - وام

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في استراحته بدبي عصر أمس، فريق الإمارات للدراجات الذي اختتم معسكره التدريبي بين مدينتي أبوظبي ودبي عقب 6 أيام من التدريب والأنشطة الرياضية التي تساعد أعضاء الفريق على أن يكونوا في جاهزية عالية للمشاركة الفاعلة في البطولات والسباقات الإقليمية والدولية وتحقيق الإنجازات والانتصارات التي تليق بمكانة وسمعة الدولة في المحافل الرياضية وغيرها على مستوى العالم.

ترحيب

ورحب سموه بمطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة الفريق وأعضاء الفريق وتجاذب معهم أطراف الحديث حول الفعاليات والأنشطة التي يقومون بها خلال موسم البطولات واللقاءات محلياً وخارجياً.

مثابرة

ووجه سموه أعضاء فريق الدراجات الثلاثة والعشرين بأن يثابروا على التمارين وممارسة النشاطات الرياضية المختلفة كي يحافظوا وباستمرار على لياقتهم البدنية والمهارات التي اكتسبوها والخبرات التي حققوها في المرحلة أو المراحل السابقة.

بطولات

وتمنى سمو ولي عهد دبي للفريق الإماراتي مزيداً من النجاح وتحقيق الانتصارات والفوز في لقاءاته ومنافساته في البطولات العالمية للدراجات والمحلية والإقليمية.