عبدالله شلبي: مشاركة سيدات النصر في «سلة العرب» إضافة مهمة

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

أكد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، أن مشاركة فريق النصر لكرة السلة للسيدات، في بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، التي تختتم غداً في مدينة الإسكندرية المصرية، يمثل إضافة مهمة وقوية للبطولات النسائية، مشيدا بالخطوة الجريئة التي اتخذتها إدارة نادي النصر بالموافقة على التواجد في هذا الحدث العربي لأول مرة لافتا إلى أن مثل تلك الخطوة ستعطي دافعاً للفريق للمشاركة في البطولات المقبلة، واكتساب الخبرة.

والكلام نفسه ينطبق على فريق الأولمبي السكندري الذي يشارك للمرة الأولى في تلك البطولة، الذي أكد أيضاً أنها تتسم بالقوة وارتفاع المستوى الفني مقارنة بالبطولة السابقة مشيرا إلى أن المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة الأولى لم تحسم إلا في النهاية بعد احتساب فارق الأهداف بين المجمع البترولي والجمعية الرياضية المغربية والأولمبي نتيجة لتساوي الفرق الثلاثة بعدد النقاط، فيما لم تكن الإثارة في المجموعة الثانية اقل من الأولى وان كانت كفة الهومنتمن والأهلي هي الأرجح بسبب عامل الخبرة.

وتقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات وتجمع الفائز من النصر الإماراتي والأمل التونسي مع الفائز من الأهلي المصري والجمعية الرياضية المغربية، بينما يلتقي في المباراة الثانية الفائز من لقاء الهومنتمن اللبناني والأولمبي المصري مع الفائز من المجمع البترولي الجزائري والفحيص الأردني.

وأقامت اللجنة المنظمة حفل تكريم أول من أمس للفرق المشاركة تم خلاله تبادل الدروع التذكارية بين الاتحاد العربي واللجنة المنظمة من جهة والوفود من جهة أخرى.