الظفرة يفتتح مركز الجوجيتسو لأصحاب الهمم في غياثي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

افتتح نادي الظفرة في فرع مدينة غياثي أول مركز تدريب في المنطقة لأصحاب الهمم لممارسة رياضة الجوجيتسو، وحضر الافتتاح سيف ماجد المنصوري مدير مركز النادي بمدينة غياثي، وفاطمة الفلاحي مديرة مركز أصحاب الهمم بالمدينة وطلاب المركز، ويعتبر المركز الأول في منطقة الظفرة والثاني على مستوى الدولة بعد مركز العين.

وأكد صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة أن افتتاح المركز يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة في الاهتمام بكل شرائح المجتمع، ومواكبة للتطور الذي تشهده الدولة في المجال الرياضي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة وتوصياته لمجلس إدارة النادي في دعم وفتح أبواب النادي أمام كل شرائح المجتمع.

وأضاف: نادي الظفرة يسعى لتمكين جميع شرائح المجتمع المحلي بمنطقة الظفرة لأجل ممارسة حياتهم الرياضية والمجتمعية والثقافية من داخل أبواب النادي، وقام النادي بتطوير البنى التحتية بجميع مراكز النادي وفتح صالات رياضية تستوعب الأعداد المتزايدة من الشباب والراغبين في ممارسة الرياضة، كما قام النادي بتكوين عدة فرق لكرة قدم الصالات والسلة والطائرة واليد وفتح أبوابها للمواطنين بدعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد المزروعي أنهم يسعون لترسيخ شعار «الرياضة للجميع»، مشيراً إلى القدرات الكبيرة، التي يتمتع بها أصحاب الهمم والإنجازات التي حققها أبطال الإمارات مثل ماجد العصيمي وغيره، وقال «استضافة الدولة لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية دليل على الاهتمام الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم في الدولة».