حمدان بن محمد يلتقي "فريق الإمارات للدراجات"

المصدر: البيان الالكتروني

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في استراحته بدبي عصر اليوم، فريق الإمارات للدراجات الذي اختتم معسكره التدريبي بين مدينتي أبوظبي ودبي عقب 6 أيام من التدريب والأنشطة الرياضية التي تساعد أعضاء الفريق على أن يكونوا في جهوزية عالية للمشاركة الفاعلة في البطولات والسباقات الإقليمية والدولية وتحقيق الإنجازات والانتصارات التي تليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات في المحافل الرياضية وغيرها على مستوى العالم.

ورحب سموه بمطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة الفريق وأعضاء الفريق وتجاذب معهم أطراف الحديث حول الفعاليات والأنشطة التي يقومون بها خلال موسم البطولات واللقاءات محليا وخارجيا.

ووجه سموه أعضاء فريق الدراجات الثلاثة والعشرين بأن يثابروا على التمرين وممارسة النشاطات الرياضية المختلفة كي يحافظوا وباستمرار على لياقتهم البدنية والمهارات التي اكتسبوها والخبرات التي حققوها في المرحلة أو المراحل السابقة.

وتمنى سمو ولي عهد دبي للفريق الإماراتي مزيدا من النجاح وتحقيق الانتصارات والفوز في لقاته ومنافساتهه في البطولات العالمية للدراجات والمحلية والإقليمية.