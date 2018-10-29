الوحدة بطل العالم لكرة السلة الثلاثية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

توج الوحدة بلقب بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية «الماسترز»، والتي اختتمت أمس بالعاصمة الصينية بكين، بمشاركة نخبة فرق العالم في كرة السلة الثلاثية، وتغلب «العنابي» في المباراة النهائية على فريق ريغا من لاتفيا بنتيجة 20-18، ليحصد بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وهي البطولة الخامسة له هذا الموسم.

وأهدى خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية اللقب إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، مؤكداً أن دعم سموه للألعاب الرياضية كافة بالنادي ومتابعته المستمرة وراء إنجاز تحقيق بطولة العالم للمرة الثالثة.