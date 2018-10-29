11 فريقاً في النسخة الثانية لدوري سيدات الطاولة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أجريت قرعة النسخة الثانية من دوري السيدات لكرة الطاولة للموسم الحالي، وذلك في مقر الهيئة العامة للرياضة، بحضور مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة رئيس اللجنة النسائية، ومحسن الدمرداش المدير الفني للاتحاد، وبعدما تم تصنيف الفرق المشاركة، وفقاً لترتيب الموسم الماضي، الذي شهد النسخة الأولى للمسابقة، وأما النسخة الثانية المقرر انطلاقتها يوم ١٦ نوفمبر وتستمر حتى ٢ أبريل المقبلين، فتشهد مشاركة 11 فريقاً تمثل 6 مؤسسات في فئتي الدوري فوق وتحت 15 عاماً، وتتنافس فيها نحو 59 لاعبة، من بينهن 31 لاعبة في الفئة الأولى فوق 15 عاماً، و28 لاعبة ضمن الفئة الثانية تحت 15 عاماً، وتتضمن قائمة الفرق المشاركة في مرحلة فوق 15 عاماً، كلاً من الوصل، العروبة، سيدات الشارقة (أ)، الشرقية الرياضي للسيدات وسيدات الشارقة (ب)، وقائمة فرق تحت 15 عاماً سيدات الشارقة، نادي الشارقة الرياضي للسيدات، العروبة، أكاديمية دبي وأكاديمية أبوظبي لكرة الطاولة.

دعم

وثمنت مجد البلوشي، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات) لرياضة المرأة، مشيدة بدورها القيادي، بجانب إسهام هيئة الرياضة واتحاد كرة الطاولة في دعم برامج وخطط اللجنة النسائية باتحاد كرة الطاولة، وذكرت أن النجاح الذي حققته النسخ الأولى، مثّل الحافز الأكبر للاستمرار في التجربة الرائدة.

وأضافت مجد: «سعداء باستمرارية الدوري للموسم الثاني على التوالي، والذي يشهد انضمام العروبة، بعد مجهود مقدر من إدارة النادي على تأسيس فريق للبراعم والتعاقد مع مدربة لقيادة اللاعبات، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح مساعي الاتحاد في التواصل مع الأندية وتحفيزها للمشاركة، علاوة على أن الموسم يشهد أيضاً، المشاركة الأولى لنادي الوصل، بعد مشاركة أكاديمية النادي في النسخة الماضية، وتواجد نادي بحجم الوصل، كممثل وحيد لأندية دبي، يمثل دعماً إضافياً للدوري».

مشاركة

وأشارت مجد، إلى غياب مشاركة اللاعبات المواطنات عن النسخة الثانية للدوري، والهادفة إلى فتح المجال لنشر اللعبة، وأوضحت: «ستكون هناك تغييرات كبيرة على مستوى اللوائح في الموسم المقبل، بإلزام الأندية بمشاركة اللاعبات المواطنات، ضمن فرق الدوري ليكون بمثابة نواة لاختيار منتخبات السيدات»، مشيدة بتفاعل الأكاديميات الخاصة مع برامج وخطط اتحاد الطاولة، كما أشارت إلى حرص الاتحاد على تنظيم ورش عمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمدربات، بهدف ضمان حصول المدربات على الشهادات المطلوبة، بما يضمن تأسيساً جيداً للاعبات.

نظام

تلعب الفرق المشاركة ضمن مجموعة واحدة في كل فئة، وبنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباريات الدوري أيام الجمعة من كل أسبوع بداية من يوم 16 نوفمبر المقبل.