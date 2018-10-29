توصيات مهمة لمنتدى الرياضة المدرسية في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أوصى منتدى الرياضة المدرسية الذي عقد في أبوظبي أول من أمس بضرورة وضع خريطة طريق للأنشطة البدنية لتلاميذ وطلاب المدارس بما يضمن تضافر جهود الجهات المعنية كافة وإعداد خطط واضحة لتعزيز التربية البدنية لدى الأطفال الصغار، وتحسين الطرق الهادفة إلى توفير أنشطة رياضية احترافية بالشكل الذي يمنح التلاميذ والطلاب فرصاً إضافية للتنافس الرياضي، بالإضافة على إعداد دراسة لمعرفة مدى ونسبة نجاح الأنشطة الرياضية والبدنية في المدارس عبر برامج ومبادرات صحيحة للقياس.

وناقش المنتدى الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الصحة ودائرة تنمية المجتمع بمدرسة مبارك بن محمد بالعاصمة أبوظبي أهمية الرياضة في تحسين صحة طلاب المدارس وكيفية وضع استراتيجيات لتعزيز النشاط البدني. وعرضت مؤسسة «دايلي مايل» البريطانية تجربتها في تعزيز الرياضة المدرسية من خلال بيرس سيمي مؤسس المبادرة الذي أكد أهمية تشجيع الطلاب بدءاً من المراحل السنية الصغيرة في المدارس لممارسة الرياضة والركض يومياً في المدارس.

وشارك في المنتدى عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وحمد اليحيائي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التقويم والمناهج والدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة بأبوظبي الذين أكدوا أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز صحة الطلاب عبر ممارسة الرياضية اليومية في المدارس وأهمية الدخول في منافسات رياضية بمساعدة الجهات المعنية لتطوير الرياضة المدرسية بشكل عام.