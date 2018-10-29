عبد العزيز النعيمي يتابع «الفلاي بورد» في مرسى عجمان

المصدر: عجمان - وام

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان أمس، أولى فعاليات «بطولة الإمارات للفلاي بورد الاستعراضية» برعاية منطقة عجمان الحرة ومدينة عجمان الإعلامية الحرة وبدعم لوجستي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

حضر أولى فعاليات البطولة -التي تعد بداية الموسم الجديد للرياضات البحرية في عجمان- الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وعدد من المسؤولين والمنظمين بجانب جمع غفير من الجمهور ومحبي وعشاق الاستعراض بالفلاي بورد والحركات الاستعراضية.

شارك في المنافسة 16 متسابقاً أدوا فاصلاً استعراضياً على منطقة مرسى عجمان، وأتيحت لكل متسابق فرصة تقديم أفضل حركات إضافة إلى استعراض بهلواني أمام لجنة تحكيمية.

وفاز خمسة متسابقين في البطولة إذ حصل على المركز الأول حشر محمد الفلاسي تلاه ثانياً مانع حبيب المرزوقي ونال المركز الثالث خليفة أحمد المهيري، بينما فاز بالمركز الرابع سعود حسن الحمادي، وحصل على المركز الخامس سعيد الزعابي.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، إن فعاليات الفلاي بورد في عجمان -التي تعد الأولى من نوعها- أثبتت نجاحها من واقع الإقبال وعدد المشاركين فيها التي تمنح الفرصة من أجل مشاهدة فعاليات جديدة على شواطئ الإمارة، وتمنح محبي الرياضات البحرية المشاركة في منافسات ضمن أطر قانونية تظهر مواهبهم وقدراتهم.

وهنأ الشيخ عبدالعزيز النعيمي المتسابقين الفائزين الذين قدموا عروضاً بحرية متميزة وفق منافسة تحلت بالروح الرياضية.