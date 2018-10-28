«دبي الرياضي» يكثّف الاستعدادات لـ«ترايثلون السيدات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

مواكبة لمبادرة تحدي دبي للياقة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بهدف جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم، كثف مجلس دبي الرياضي الاستعدادات لتنظيم «ترايثلون دبي للسيدات»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وينطلق يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018.

اجتماع تنسيقي

وعقدت اللجنة المنظمة للترايثلون اجتماعًا تنسيقياً مع الجهات الداعمة للحدث، في مقر نادي دبي للسيدات الداعم والمستضيف للحدث، برئاسة لمياء عبدالعزيز خان رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي مديرة نادي دبي للسيدات، وحضور فوزية فريدون مديرة الترايثلون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي عضو لجنة المرأة والرياضة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالترايثلون مدير قسم الفعاليات المجتمعية بالمجلس.

كما حضر الاجتماع كل من عبدالله جاسم عبدالله أحمد من هيئة الطرق والمواصلات، وعبدالرحمن عبدالرزاق بروقيبة وشمسة مصبح الظاهري من شرطة موانئ دبي، والملازم علي حسن رحمة من عمليات شرطة دبي، والملازم طارق موسى مبارك من طوارئ شرطة دبي، والنقيب بن مسحار من مرور شرطة دبي، وأحمد إسماعيل من الدفاع المدني بدبي، وأنس الفواعير، ومدية السويدي، وأحمد نبيل من مجلس دبي الرياضي، وعدد من ممثلي الشركات والفنادق الداعمة والراعية للحدث.

استعراض الخطط

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الخطط والاستعدادات لتنظيم الترايثلون، ومناقشة مواعيد الإغلاق الجزئي للطرق التي سيمر منها سباق الدراجات الهوائية كما تم الاطلاع على مسار سباقات السباحة والجري والدراجات الهوائية، واستعرضت كل مؤسسة دورها في تأمين السباق وتوفير كافة سبل السلامة للمتسابقات والمتطلبات الخاصة بالتنظيم، حيث ستوفر شرطة دبي موكبًا لتأمين سباق الدراجات الهوائية من بداية انطلاقه حتى وصول آخر متسابقة، وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير المعدات والمخططات اللازمة لعملية إشغال الطريق، كما سيتواجد فريق الدفاع المدني في موقع الحدث لتأمين كافة المنشآت، كما سيتواجد طاقم كامل من المنقذات لمراقبة المتنافسات أثناء سباق السباحة مع التأكيد على توفير الخصوصية التامة للمشاركات أثناء سباق السباحة حتى وصولهن إلى سباق الدراجات الهوائية.

شكر الرعاة

وتقدمت لمياء عبدالعزيز خان، بالشكر إلى الجهات الراعية والداعمة للحدث وقالت: «إن النجاح الذي تحقق للنسخة الأولى من الترايثلون لم يكن عملاً فردياً، إنما كان نتيجة تضافر الجهود وبفضل دعم شركائنا في النجاح من المؤسسات الداعمة والراعية للحدث، الذين حرصوا على توفير كافة سبل السلامة والأمان للمشاركات، ونحن على يقين من تحقيق نجاح أكبر هذا العام حيث تحرص لجنة المرأة والرياضة ونادي دبي للسيدات على أن يكون الحدث استثنائياً يوفر تجربة فريدة تخلد في ذاكرة المشاركات في الترايثلون والمتابعين له أيضاً، وذلك من خلال التنظيم الاحترافي من الكوادر المدربة على أعلى مستوى وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركات والمتابعين للحدث».

إقبال كبير

ومن جانبها، عبرت فوزية فريدون، عن سعادتها بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في الترايثلون، وقدمت الدعوة لجميع النساء داخل وخارج الدولة للمشاركة في هذا الحدث الفريد، وقالت: «سنواصل استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الترايثلون حتى يوم انطلاق الحدث، حيث إن المشاركة متاحة لجميع النساء من جميع الجنسيات ومختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية، وأدعو جميع النساء إلى سرعة التسجيل والاستعداد البدني الجيد واستثمار فرصة المشاركة في مبادرة تحدي دبي للياقة من خلال التدريبات اليومية لتحقيق مركز متميز في الترايثلون ووضع بصمتهن في هذا الحدث المميز، كما أؤكد أن منافسات السباحة ستتم في جو من الخصوصية التامة التي تمنح المشاركات الحرية في التنافس بما يتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا الإماراتي لتكون الفرصة متساوية بين الجميع».

ثلاثة سباقات

يتضمن ترايثلون دبي للسيدات المنافسة في ثلاثة سباقات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جريًا، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متراً سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جرياً، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و10 كيلومترات جرياً.

وتنطلق منافسات السباحة من نادي دبي للسيدات حيث تتسابق المشاركات في البحر الخاص بالنادي في إطار من الخصوصية التامة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف دار الاتحاد وتقاطع شارع الثنية وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري الذي تجري منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات في القرية التي سيتم إنشاؤها داخل نادي دبي للسيدات.

أعمال خيرية

أعلنت لجنة رياضة المرأة أن ريع «ترايثلون دبي للسيدات» سيذهب إلى الأعمال الخيرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، حيث سيذهب ريع الترايثلون لدعم النساء ذوي الإعاقة، لمنحهن أطرافًا صناعية، ليتيح الفرصة لفاقدات الأطراف العودة لحياتهن وممارسة الرياضة.