النصر يحتفل بأولى بطولات الطائرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

احتفل النصر، أمس الأول، على صالة نادي الجزيرة بباكورة بطولاته للموسم الرياضي الجاري للكرة الطائرة، بعدما خاض مباراة ماراثونية أمام العين حامل لقب النسخة الماضية، لم تكن مواجهة سهلة، بل إن الإثارة ظلت ملازمة للمباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الخامس، ليتوج العميد بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، وهي المرة الأولى منذ إشهار البطولة عام 2015.

المباراة جاءت متقلبة المزاج، ولم يتعرف الجماهير المتحمسة والحاضرة بأعداد مناسبة، ماهية بطل، حيث بدأ العين الشوط الأول بشكل جيد وفاز 25/‏14، مقابل ارتباك من جانبي لاعبي النصر، أما الشوطان الثاني والثالث فتغير الحال وتحولت الكرة في ملعب العميد، حيث حسم الشوطين بنتيجة 25/‏23 و25/‏19، وأصبح على يقين أنه قريب جداً من الكأس، لكن لم يسمح له الزعيم وتغلب عليه في الشوط الرابع 25-23، لتدخل المباراة في الشوط الإضافي الخامس، وشهد نقطة هنا وهناك، حتى ظفر به العميد وفاز 15/‏13، ليذهب بعدها اللاعبون والجهازان الإداري والفني للاحتفال والتتويج بالبطولة الغالية.

دعم اللعبة

من جانبه، تقدم عبدالرازق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، بالشكر إلى الإدارة العليا للنادي على دعم الطائرة والألعاب الجماعية والفردية عامة، وأن التوجيهات دائماً بأن الألعاب الرياضية تنافس في جميع البطولات، ولا شك أن التتويج بالبطولة هو نقطة انطلاق للتويج بنسخ أخرى للموسم الجاري.

وأوضح، أن الفوز جاء بصعوبة أمام العين حامل لقب النسخة الماضية، ولذلك جاءت المواجهة ماراثونية، والتراجع الذي شهده الفريق في الشوط الأول والرابع، جاء بسبب غياب التركيز النسبي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في تحصيل النقاط، وقد عاد الشباب بالعزيمة والإصرار وحسموا الشوط الخامس لصالحهم أمام حامل النسخة الماضية، ومؤكداً أن جهد اللاعبين مقدر وسوف يكافؤن مادياً على هذا الإنجاز.

وأضاف: إن الفوز بالبطولة دافع معنوي قوي للإدارة الجديدة والجهاز الفني واللاعبين للمنافسة على بطولات الموسم، وأن طائرة النصر قد عادت لتدخل على خط المنافسة مع العين وشباب الأهلي.

أفضل مستوى

وأضاف لاعب النصر مروان عبيد، إن الطموح بالفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كان ملازماً لهم منذ التحضيرات الأولية للمباراة، وقال تعاهدنا على تقديم أفضل مستوى والتركيز التام، وكانت لمسات الجهاز الفني بقيادة غوران حاضرة، ومشيراً إلى أنهم بعد نهاية الشوط الأول، الذي حسمه العين لصالحه بفارق كبير، كان مفاجأة بالنسبة لهم، والشوط بالنسبة لهم لم يقدم مستواهم الحقيقي نتيجة الارتباك، لكنهم عادوا وتماسكوا خلال الشوطين الثاني والثالث، وكان الرابع لصالح العين.

وأوضح أن التركيز والعزيمة والإصرار على التتويج بكأس البطولة كان محفزاً لهم كلاعبين، خلال الشوط الخامس، وكان سجالاً مع العين في أوقات متفرقة، ومشيراً إلى أن التتويج بالبطولة يؤكد أن طائرة النصر على الخط الصحيح، وهي بداية لبطولات أخرى.

فرصة

أكد المغربي محسن حميش لاعب النصر، أنه استفاد من قرار مشاركة مواليد الدولة، وأنه سعيد أن يكون بين صفوف العميد، متقدماً بالشكر إلى إدارة النادي على منحه هذه الفرصة.