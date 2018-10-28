الإمارات تتصدر «دولية العين لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: ■ العين - البيان الرياضي

تصدر لاعبو الإمارات منافسات بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو بـ 10.077 نقاط، وحلت البرازيل في المركز الثاني محققة 2870 نقطة، تليها الأردن في المركز الثالث بـ 895 نقطة، وحلت روسيا رابعاً بـ 790 نقطة، بينما جاءت الكويت في المركز الخامس بـ 480 نقطة.

وتصدر نادي الوحدة البطولة محلياً بـ 2043 نقطة، وحل نادي العين ثانياً بـ 2000 نقطة، وجاء تيم نوغيرا دبي ثالثاً بـ 1260 نقطة، يليه الظفرة في المركز الرابع بـ 1140 نقطة، ثم الشارقة في المركز الخامس بـ 1070 نقطة.

اختتمت المنافسات، أمس، في نادي العين بحضور كل من محمد الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وصالح الشعيلي عضو مجلس إدارة نادي العين للألعاب الرياضية، وعبدالله الزعابي، مدير الإدارة الفنية بالإنابة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

نتائج

وقدم لاعبو ولاعبات الإمارات أداءً مشرّفاً في منافسات ثاني أيام البطولة، وانتزع ساري الكتبي من نادي العين ذهبية 46 كجم عن فئة الناشئين، حزام أزرق، وفاز زميله يحيى النعيمي بذهبية وزن 50 كجم ناشئين، بينما فاز هزاع القبيسي من نادي الوحدة بذهبية 81 كجم ناشئين، وفازت ضبية المزروعي من نادي الظفرة بذهبية وزن 63 كجم، وبشاير المطروشي من نادي العين بذهبية وزن 63 كجم.

وفي أبرز نتائج البطولة فازت البرازيلية ستيفاني فايرا بذهبية 90 كجم عن فئة الحزام البنفسجي بالغين، وحصدت الأردنية يارا كاكيش ذهبية وزن 70 كجم حزام بني، والبرازيلية بوليانا لاغو ذهبية 90 كجم، حزام بني، وفاز الفلبيني إدمان بولي بذهبية وزن 62 كجم عن فئة الأساتذة حزام بني.

فخر

ووجه يوسف البطران، الشكر لنادي العين على الاستضافة المشرّفة للبطولة هذا الموسم، وقال: فخورون بالمستوى الذي خرجت به «دولية العين»، حيث أمتعنا اللاعبون المشاركون من 45 دولة بأدائهم الرائع وخطفوا الأنظار، وأقيمت البطولة الدولية وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية.

وتوجه البطران بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود الذي توليه لمختلف المحافل الرياضية بشكل عام ولرياضة الجوجيتسو بشكل خاص، وأشاد بمستوى التنظيم وكفاءة الطاقم الفني والإداري الذين عملوا على إخراج البطولة وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية، مؤكداً أن مدينة العين، أصبحت من أهم المراكز الرائدة للجوجيتسو على الخارطة العالمية.

ووجه صالح الشعيلي الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لإتاحة الفرصة لنادي العين ليكون جزءاً من الحدث الدولي الكبير، وقال: فخورون بأن تكون مدينة العين مركزاً أساسياً من مراكز اللعبة وحدثاً كبيراً على خارطة الجوجيتسو العالمية.

مقعد

وقال سعود الحمادي لاعب الجزيرة: «كانت المباريات قوية، واستطعت حجز مقعد على منصة التتويج، وأتوجه بالشكر لاتحاد اللعبة الذي يسعى دائماً لإتاحة الفرصة لنا ».

قالت ضبية المزروعي من نادي الظفرة الفائزة بذهبية وزن 63 كجم: «هذه هي مشاركتي الأولى في البطولة ، وسعيدة جداً بالنجاح الذي حققته، كل الشكر لمدربي وعائلتي وأتطلع للمزيد من النجاحات.