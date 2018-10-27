حمدان بن محمد يشهد تألق «العاصفة» في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت في ميدان المرموم على مدار 14 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، وخطفت «الشاهينية» لهجن العاصفة الأضواء محلّقة بالناموس في 7 أشواط، حيث وضعت هجن العاصفة بصمتها على الشوط الرئيسي للثنايا الأبكار المحليات عبر «الشاهينية» في توقيت 9:28:2 دقائق بقيادة المضمر غياث الهلالي، وتمكنت «الشاهينية» من إهداء العاصفة صدارة ثاني الأشواط للأبكار المهجنات في 9:24:1 دقائق، وصدارة الشوط الثالث للأبكار المحليات في 9:27:3 دقائق، وصدارة الشوط السابع للأبكار المحليات في 9:35:0 دقائق، والشوط الثامن للأبكار المهجنات في 9:36:0 دقائق.

وحصدت «الشاهينية» صدارة الشوط 11 للأبكار المحليات في 9:27:5 دقائق، وصدارة الشوط 12 للأبكار المهجنات في 9:34:6 دقائق.

ونالت «طرب»، للشيخ خالد بن حمدان النعيمي، صدارة الشوط الرابع للأبكار المهجنات بقيادة المضمر سعيد الزرعي في 9:17:8 دقائق (التوقيت الأفضل في جميع الأشواط).

وقاد غياث الهلالي «شاهين» لهجن العاصفة إلى المركز الأول في الشوط الخامس للثنايا الجعدان المحليات في 9:35:7 دقائق، وظفر «شاهين» الآخر وبشعار هجن العاصفة بصدارة الشوط السادس الجعدان المهجنات في 9:27:0 دقائق.

وسجلت هجن الشيخ خالد بن حمدان النعيمي نقطتها الثانية عبر «منذر» متربعة على صدارة الجعدان المحليات في الشوط التاسع في 9:36:8 دقائق، وحصدت هجن ند الشبا المركز الأول في الشوط العاشر للجعدان المهجنات بواسطة «شاهين» بقيادة المضمر سالم سعيد في 9:33:4 دقائق.

وظفرت هجن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بصدارة الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات عن طريق «عالي» بقيادة المضمر طارش مبارك بالقوبع، في 9:39:0 دقائق، وجاء ختام التحديات بألوان شعار هجن ند الشبا بواسطة «شاهين» الذي حصل على التميز مع المضمر سالم سعيد بزمن 9:45:9 دقائق.